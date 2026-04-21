Žena znanega voditelja preživljala pekel: oče jo je leta in leta spolno zlorabljal

Katie Knowles, žena britanskega televizijskega voditelja Nicka Knowlesa, je v pretresljivem videoposnetku na Instagramu prvič javno spregovorila o dolgoletni spolni zlorabi. Razkrila je, da jo je oče posiljeval več let, vse do njegove smrti, ko je bila stara 18 let. 34-letna podjetnica je v preteklosti že omenjala, da je bil njun odnos težaven, vendar o sami naravi zlorab do zdaj ni govorila. V čustvenem nagovoru je pojasnila, da se je s svojo preteklostjo soočila s pomočjo številnih terapij, ki so ji pomagale najti notranje ravnovesje. Kljub temu priznava, da so novice o nasilju nad ženskami še vedno sprožilec za njen strah. Izpostavila je, da večino primerov domačega nasilja in spolnih zlorab zagrešijo moški, pogosto pa gre za osebe, ki jih žrtve poznajo, bodisi za družinske člane ali partnerje.

Njeno objavo je spodbudila nedavna preiskava mreže CNN o spletnih skupinah, v katerih moški domnevno delijo nasvete o napadih na ženske. Katie je opisala vsakdanji strah, ki ga doživlja celo ob povsem običajnih opravkih, kot je pot iz telovadnice do avtomobila. »Ne bi nas smelo več skrbeti,« je dejala in poudarila, da izbira oblačil ali športne opreme nikoli ne sme biti izgovor za nadlegovanje. Pod objavo so se zvrstili številni komentarji podpore njenih sledilcev, ki so pohvalili njen pogum pri ozaveščanju o tej tabuizirani temi.

Zapis Katie Knowles objavljamo v celoti: Dvainšestdeset milijonov 62 milijonov obiskov v enem samem mesecu. V marcu jih je bilo celo 81,4 milijona. Te številke so mi res ostale v spominu. V tem videu govorim o nečem, kar sem nosila s seboj večino svojega življenja – o dejstvu, da me je oče spolno zlorabil. In o tem, da se zlorabe pogosto ne dogajajo v temnih ulicah ali s strani neznancev. Dogaja se v domovih. Znotraj družin. Na mestih, ki naj bi bila varna. Tako veliko časa v življenju nam pravijo, naj se zaščitimo pred zunanjim svetom. Naj med hojo držimo ključe. Naj pokrijemo svojo pijačo. Naj preverjamo, kaj se dogaja za nami. Nam narekujejo, kako se oblačiti, kam iti, ob kateri uri priti domov. Pošiljamo sporočila, da smo varno prispeli domov. A vendar je včasih nevarnost že znotraj hiše. Celo sprejeti skodelico čaja od moža, s katerim si poročena že 16 let, je očitno zdaj lahko nevarno. Tako blizu vsakdanjega življenja je to lahko. Kako navadno lahko izgleda. In resnica je – tega niso počeli samo moški. To so bili moški, ki so gledali. Moški, ki so plačevali za gledanje. Moški, ki so sodelovali. Moški, ki so molčali. To je tisti del, ob katerem moramo biti dovolj pogumni, da spregovorimo. Ker tu ne gre za to, da bi ljudi prestrašili. Gre za to, da smo iskreni glede tega, kje se dejansko dogaja škoda – in da poskrbimo, da bo manj ljudi moralo te zgodbe nositi v sebi.

Akademija za posilstva

Preiskava mreže CNN je razkrila srhljivo delovanje spletnih skupin, ki so jih poimenovali »akademije za posilstva« (Rape Academy). Gre za zaprta digitalna omrežja, v katerih moški načrtno delijo podrobna navodila, strategije in tehnike za izvajanje spolnih napadov na ženske, ne da bi bili pri tem ujeti. V teh skupinah se spodbuja kultura skrajnega sovraštva do žensk, člani pa si izmenjujejo nasvete o uporabi drog za omamljanje, načinih fizičnega obvladovanja žrtev in manipulaciji, s katero bi se izognili pravnim posledicam. Razkritje obstoja takšnih sistematičnih priročnikov za nasilje je sprožilo val ogorčenja po vsem svetu in opozorilo na grozljive razsežnosti spletne radikalizacije, ki neposredno ogroža varnost žensk v resničnem življenju.

Razsežnosti teh spletnih skupin so naravnost šokantne, saj so vsebine s priročniki za nasilje in posnetki napadov dosegle na desetine milijonov ogledov, kar kaže na srhljivo razširjenost te subkulture. Še posebej zavržno pa je dejstvo, da med člani niso bili le neznanci z obrobja družbe, temveč tudi moški, ki so v teh zaprtih krogih odkrito razpravljali o tem, kako bi omamili in posilili svoje lastne žene. Ta razkritja so potrdila, da za mnoge ženske najhujša nevarnost ne preži na ulici, temveč v lastnem domu, kjer so jih partnerji, ki bi jim morali najbolj zaupati, obravnavali kot objekte za vadbo brutalnih tehnik, naučenih na spletu.

Preiskava, ki jo je vodila novinarka Saskya Vandoorne, je razkrila, da ti moški svoje žrtve pogosto snemajo in posnetke v živo prenašajo v skupinah, kjer jih drugi člani spodbujajo. Celotno mrežo, ki deluje na platformah, kot je Telegram, in na širšem spletu, pogosto povezujejo s primerom Dominiqua Pelicota, ki je desetletje omamljal in posiljeval svojo ženo Gisèle. CNN-ova poročila so pokazala, da Pelicot ni bil osamljen primer, temveč del globalne skupnosti, kjer moški svoje partnerke obravnavajo kot »lutke« ali »predmete« za uresničevanje sprevrženih spolnih fantazij.