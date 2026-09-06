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BIVŠE LJUBEZNI

Ženska, ki je Tom Cruise ni nikoli prebolel

Nad samskim življenjem naj ne bi bil preveč navdušen.
FOTO: David Ramos Getty Images Via Afp
FOTO: David Ramos Getty Images Via Afp
M. Fl.
 6. 9. 2026 | 15:00
7:20
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Tom Cruise še vedno nosi naziv najbolj zaželenega samskega moškega med zvezdniki. Njegove bivše so večinoma srečne v ljubezni, njegova največja strast pa je snemanje filmov, vire citira Daily Mail. A ti prav tako trdijo, da 64-letnik ni najbolj navdušen nad samskim življenjem in si želi stabilne zveze ter zakona.

»Tom je frustriran, ker mu v ljubezni ne gre gladko, saj je pogosto osamljen,« je za omenjeni medij povedal vir, ki je blizu zvezdniku. Kot še trdi, ljubezni ne išče za vsako ceno, čeprav ga njegova tesna prijateljica Victoria Beckham menda pogosto poskuša spoznati s kakšnim dekletom. »Vem pa, da bi se  rad znova poročil in upa, da bo tokrat trajalo. Želi si trdne zveze. Kot vsak človek želi biti zaljubljen,« je dodal vir. Medtem ko Cruise menda še vedno išče čustveno stabilnost, se zdi, da so njegove nekdanje ljubezni že zdavnaj šle svojo pot.

Ana de Armas uživa v novi romanci

Na Formenteri so njegovo zadnjo znano izbranko, igralko Ano de Armas, fotografirali, ko je med počitnicami v Španiji uživala s svojim novim partnerjem, 37-letnim pevcem venezuelske skupine Rawayana Albertom »Betom« Montenegrom. To je povsem drugačna slika od domnevne devetmesečne romance, ki jo je delila s Cruisom. Njuna bližina je začela vzbujati pozornost potem, ko so ju februarja 2025 skupaj opazili v Londonu. Pozneje so sledili izleti z zasebnim letalom, udeležba na praznovanju 50. rojstnega dne Davida Beckhama in potovanje v Vermont, kjer so ju fotografirali med držanjem za roke.

Čeprav nobeden od njiju nikoli javno ni potrdil, da bi bila v zvezi, so viri trdili, da je privlačnost med njima postala preveč zapletena za usklajevanje s poklicnimi obveznostmi, zato sta se odločila ostati prijatelja. Po besedah vira Tom težko gleda, kako ona nadaljuje svoje življenje, vendar je menda srečen, če je ona srečna.

Katie Holmes je še posebej boleča tema

Medtem ko je de Armasova vzbujala pozornost na Formenteri, je Katie Holmes v New Yorku začela novo poglavje svojega življenja. Tomova tretja nekdanja žena, po Mimi Rogers in Nicole Kidman, ter mama njegovega edinega biološkega otroka uživa v novi romanci z umetnikom Jasonom Bardom Yarmoskyjem. Holmesova in Cruise sta bila nekoč eden najbolj spremljanih hollywoodskih parov. Njuna burna zveza se je začela leta 2005, sledila je razkošna poroka v Italiji, leta 2006 se jima je rodila hčerka Suri.

Toda pravljica se je le nekaj let pozneje končala. Leta 2012 je Holmes vložila zahtevo za ločitev in s tem nenadoma končala obdobje, ki so ga mediji poimenovali TomKat. »Kar se je zgodilo s Katie Holmes, je bilo javno ponižanje,« je povedal vir. »Mislim, da mu ni vseeno, ker ona nadaljuje svoje življenje, vendar je dejstvo, da nihče v resnici ne ve, kakšni so njegovi občutki. O Katie ne želi govoriti. Vsi v njegovem krogu vedo, da njenega imena ne smejo omenjati.« Vir je dodal, da je Cruise menda težko sprejel tudi dejstvo, da njegova hčerka Suri ne uporablja več njegovega priimka. »To je zanj porazno,« je dejal.

Nicole Kidman si je ustvarila novo življenje

Cruise ima z Nicole Kidman dva posvojena otroka, Isabello in Connorja. Avstralska igralka, dobitnica oskarja, je bila nekoč njegova idealna hollywoodska partnerka, vendar se je njun zakon spremenil v eno najbolj spremljanih ločitev v svetu slavnih. Par se je spoznal med snemanjem filma Dnevi grmenja, poročila sta se na božični večer leta 1990. V 11 letih zakona sta posvojila Isabello in Connorja. Njuna ločitev leta 2001 je šokirala Hollywood.

Kidmanova je pozneje povedala, da se je s Cruisom poročila zelo mlada in da se je, kljub opozorilom, da bi takšen zakon lahko ogrozil njeno kariero, noro zaljubila. »Želel je, da bi z Nicole vse uspelo, vendar sta se veliko prepirala, nato sta postala zelo tekmovalna,« je za Daily Mail povedal vir in dodal: »Imela sta epske spore, sosedje v njunem newyorškem stanovanju so morali uporabljati čepke za ušesa.« Danes naj bi bil Cruise navdušen nad njenimi poklicnimi uspehi: »Preprosto je navdušen nad njenimi kariernimi odločitvami in oskarjem ter po svoje ponosen nanjo. Vendar je ne pogreša.«

Po ločitvi od Cruisa je Kidmanova našla ljubezen s country glasbenikom Keithom Urbanom. Par se je poročil leta 2006 in dobil hčerki Sunday Rose ter Faith Margaret. Dolga leta sta delovala kot stabilna zakonca ter skupaj obiskovala rdeče preproge, podelitve nagrad in številne javne dogodke. Vendar se je njun zakon leta 2025 končal, ločitev je bila uradno zaključena januarja letos. Kidmanova je nato govorila o sprejemanju ljubezni v novem poglavju svojega življenja, mediji so jo povezovali z vlagateljem zasebnega kapitala Michaelom Reinstinom. Vendar niti Kidmanova niti Reinstin nista javno potrdila, da sta v zvezi.

Penélope Cruz: tista, ki je ni prebolel

Kljub vsem nekdanjim partnerkam naj bi ena v Cruisovih mislih še vedno zavzemala posebno mesto: Penélope Cruz. »Bil je resnično zaljubljen vanjo in želel se poročiti ter z njo imeti otroke,« je povedal vir. »Zapustila ga je in imel je zlomljeno srce. Ona je bila tista, ki je odšla.« Tom in Penélope sta se spoznala leta 2001 med snemanjem filma Vanilla Sky. Njuna zveza se je končala v začetku leta 2004, njuna predstavnika sta takrat sporočila, da je bil razhod sporazumen in prijateljski ter da so na njun odnos vplivale poklicne obveznosti in zasedenost.

Penélope Cruz se je leta 2010 poročila z igralcem Javierjem Bardemom, s katerim ima otroke. »Bil je resnično zaljubljen vanjo in želel se je z njo poročiti ter imeti z njo otroke,« je ponovil vir. »Zapustila ga je, ker je bil preveč slaven in nista mogla živeti normalnega življenja. Zapustila ga je in imel je zlomljeno srce,« je povedal za Daily Mail.

Zakaj Tom Cruise težko ohranja zveze?

Cruise je tako ostal in opazoval, kako njegove nekdanje partnerke nadaljujejo svoje življenje, pogosto s povsem drugačnimi moškimi. Zato se vse pogosteje postavlja vprašanje: ali je eden najbolj znanih hollywoodskih samcev končno pripravljen na ustaljeno življenje? »Tom težko obdrži žensko, ker kariero postavlja na prvo mesto,« trdi vir. »Vse se vrti okoli snemanja filmov. Obseden je s to industrijo. Prav tako je zelo predan scientologiji, kar je lahko težava za nekatere ženske, ki ne sledijo tej religiji.«

Drugi vir je dodal: »Tomova glavna ljubezen je snemanje filmov in to vpliva na vse drugo, kar počne: na zveze, prijateljstva in poslovne načrte. Biti v zvezi s Tomom je nekaj, česar številne ženske ne morejo ali ne želijo prenašati,« je povedal. Trenutno je po navedbah virov popolnoma osredotočen na svoj novi film Digger in kampanjo za oskarja.

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