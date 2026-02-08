Ženska z »najpopolnejšim telesom« prvič razkrila žgečkljive podrobnosti iz svojega spolnega življenja (VIDEO)

Kelly Brook, 46-letna manekenka in igralka, ki jo v medijih pogosto opisujejo kot žensko z »najpopolnejšim telesom«, je tokrat presenetila z iskrenimi besedami o zakonu. V pogovoru za britanski tabloid je razkrila, kako z možem Jeremyjem Parisijem doživljata intimo in zakaj se jima zdi teden dni brez seksa že kar predolga pavza.

Brookova je povedala, da je bil njen decembrski odhod v avstralsko džunglo zaradi snemanja resničnostnega šova najdaljši čas, ko sta bila z možem sploh ločena, odkar sta se spoznala leta 2014. Poročila sta se leta 2022, njuno razmerje pa je po njenih besedah zelo globoko, saj naj bi bila zelo povezana med sabo.

»Na dopustu gre lažje, doma pa …«

V intervjuju je Brookova pojasnila, da je intimnost na dopustu precej bolj spontana, medtem ko doma tempo hitro porušijo rutine. Kot primer je omenila tudi psa, ki včasih spi v postelji, kar po njenem ustvari občutek, kot da sta s partnerjem »cimra« in ne par. Ob tem je dodala, da se ji zdi čudno, če po enem tednu nihče ne naredi koraka: če se ne zgodi nič, se ji to zdi znak, da nekaj »ne štima«.

Po izpadu iz omenjenega šova je Brookova javnost nasmejala še z eno opazko: v hotelu naj bi bila »stisnjena« med sobo Vogue Williams in sobo moževe sestre, zato je v šali rekla, da bosta morala biti »ekstra tiha« ter da bo sosedom kar pripravila čepke za ušesa. Čeprav je vse skupaj povedala s humorjem, je bilo iz njenih izjav jasno predvsem eno: to, da če moža ne vidi dolgo, ji ni pogodu. Po lastnih besedah si ne želi več tako dolgo biti stran od svojega najdražjega, saj sta bila v desetih letih le redko narazen.