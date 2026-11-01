Ženska, za katero je Tito počel nekaj, česar ni za nikogar drugega

Sophia Loren na Brionih, Tito kot gostitelj svetovne smetane, Jovanka Broz pa v vlogi diskretne prve dame, ki vse opazuje od strani: zveni kot prizor iz filma, vendar je bil to del resničnega življenja v nekdanji Jugoslaviji, se spominja portal zena.rs.

Jovankina sestra, že pokojna Nada Budisavljević je nekoč razkrila, kako je bila slovita zvezdnica, kot je Sophia Loren, očarana tako nad Titom kot nad vzdušjem na Brionih. »Vsi so se občudovali med seboj, dober vtis pa so naredili tudi na Jovanko Broz,« je povedala Nada. Prav ona je v knjigi Žarka Jokanovića Moja sestra Jovanka Broz razkrila zanimive podrobnosti iz življenja Josipa Broza Tita in prve dame.

O obisku hollywoodske dive Sophie Loren se je še dolgo govorilo. Na Brionih je bila Titova gostja kar petnajst dni. Nada je povedala, da je igralka s seboj pripeljala tudi sina, ki je bil takrat star komaj leto in pol. Prišla je s švicarsko varuško in bivala v vili Jadranka. Vsak dan je prihajala na plažo, Tito in Jovanka pa sta bila ves čas z njimi.

»Vsak dan je telefonirala svojemu možu Carlu Pontiju. Lase si je umivala z destilirano vodo in nanje nanašala olivno olje. Njeni lasje so bili veličastni. Ko so jo fotografirali, je vedno obrnila obraz v profil, ki je bil lepši. To so tiste majhne skrivnosti velikih mojstrov.«

Sophia Loren je zelo rada kuhala. Pozneje je izdala knjigo V kuhinji z ljubeznijo. Pripravljala je omake za špagete. »Ker so jih kuhali v velikih količinah, je uporabljala telečje in svinjsko meso ter pršut. Ko pa sem slišala, da je dodala tudi osem kilogramov svežega paradižnika, sem bila presenečena. To je bila res veličastna jed, prava specialiteta. Nato smo jo vsi skupaj jedli. Bilo je božansko,« je pripovedovala Jovankina sestra.

Pripravljal ji je zagorske štruklje

Nada je razkrila, da je Tito za Sophio Loren pripravljal zagorske štruklje. »V tem je užival. Tam je bil tudi kuhar, vendar je vztrajal, da bo jed pripravil sam. Delal je štruklje in jabolčni zavitek. Testo je osebno razvaljal na mizi in ga zvijal. V tem je resnično užival. Ne vem, ali je natančno vedel, koliko posamezne sestavine je treba dodati, ali mu je pri tem pomagal kuhar. Vendar je vse skupaj sam zamesil in spekel,« je povedala Nada.

Jovanka ni marala kuhinje

Medtem ko je Tito užival v pripravljanju jedi, Jovanka ni marala kuhati niti preživljati veliko časa v kuhinji. Med njunim skupnim življenjem ni kuhala, je pa vedno rada poskusila okusne jedi. »Rada je jedla marsikaj, bila je prava gurmanka,« je v spominih sklenila Nada.