Na prvi pogled je bilo med nedavnim praznovanjem državnega praznika Monaka vse videti kot običajno slovesno srečanje, na katerem knežja družina zaznamuje neodvisnost države, počasti tradicijo in pokaže zakonsko povezanost princa Alberta ter princese Charlene. Le redki pa so slutili, da se bo 19. november zapisal kot zgodovinski dan. Princ Albert je namreč sprejel odločitev, ki v primeru njegove smrti ali trajne nezmožnosti opravljanja dolžnosti spreminja pravila vladanja. Soprogi je zaupal ključno vlogo pri zagotavljanju neodvisnosti Monaka in kontinuitete vladanja dinastije Grimaldi.

Princ je določil, da bo v primeru njegove prezgodnje smrti ali trajne nezmožnosti opravljanja vladarskih dolžnosti Charlene postala regentka in, če bo ta takrat še mladoleten, vladala v imenu njunega sina Jacquesa. Institucija regentstva v kraljevih in knežjih družinah sicer ni novost. Regent običajno prevzame oblast v imenu mladoletnega naslednika, dokler ta ne postane polnoleten.

Toda Albertova odločitev prinaša pomembno spremembo. Po dosedanjem sistemu bi Charlene predsedovala regentskemu svetu, ki bi oblast izvajal kolektivno. Po novem pa bo imela pravico do samostojnega odločanja. Regentski svet bo opravljal predvsem svetovalno in podporno vlogo. Če bi Albert umrl, preden bi Jacques dopolnil 18 let, bi princesa vladala vse do njegove polnoletnosti leta 2032.

Brez soglasja parlamenta

Kot poroča Nice-Matin, je Albert pred praznovanjem državnega praznika podpisal suvereni odlok, s katerim je omogočil prenos regentskih pooblastil na ženo. To mu omogoča ustava Monaka, ki knezu daje pravico, da sam uredi vprašanje regentstva, ne da bi za to potreboval soglasje parlamenta ali ustavne spremembe. Nova pravila naj bi začela veljati do konca letošnjega leta. Charlene sicer ne bi bila prva ženska v zgodovini Monaka na položaju regentke, bi pa lahko postala prva, ki bi oblast dejansko izvajala samostojno.

Ko so Alberta v nedavnem intervjuju za Nice-Matin vprašali o odločitvi, je pojasnil: »Regentstvo bo zaupano moji soprogi. Ni razloga za naglico ali zaskrbljenost. Kmalu bom dopolnil 69 let, princ Jacques pa je še mlad. Preprosto želim mirno in pregledno vnaprej urediti vse kaj je treba.«

Albertova otroka iz prejšnjih zvez

Princ Albert ima poleg dvojčkov Jacquesa in Gabrielle še dva otroka iz prejšnjih zvez. Z Američanko Tamaro Rotolo ima 34-letno Jazmin Grace Grimaldi, z nekdanjo stevardeso Nicole Coste pa 23-letnega Alexandra Grimaldija-Costo. Oba je priznal za svoja otroka, vendar nista vključena v nasledstveni red monaškega prestola, saj nista bila rojena v zakonski zvezi. Jazmin ne kaže posebnega zanimanja za uradno zastopanje Monaka, čeprav rada obiskuje tamkajšnje družabne dogodke, zlasti znameniti dobrodelni ples Rdečega križa. Z mlajšima polbratom in polsestro naj bi imela dober odnos.

Alexandre pa ima drugačne ambicije. V nedavnem intervjuju za revijo Tatler je razkril, da bi si želel tesneje sodelovati z očetom in postati globalni ambasador Monaka. Kneževino bi rad povezoval z novimi poslovnimi priložnostmi in prispeval k njeni mednarodni prepoznavnosti. Poudaril je, da želi spoštljivo predstavljati svojo družino in dediščino.

Odnos med Charlene in Alexandrom ni posebej topel. Pred Albertovo in Charlenino poroko naj bi se zgodil neprijeten incident, o katerem je leta 2021 spregovorila Alexandrova mati Nicole Coste. Trdila je, da je Charlene med Albertovo odsotnostjo takrat osemletnega dečka preselila iz dela knežje palače, namenjenega družini, v krilo za zaposlene. Albert je pozneje izjavil, da ga je intervju nekdanje partnerice razjezil.

Glede na vse okoliščine Albertova odločitev ni presenetljiva. V času, ko se mednarodne razmere hitro spreminjajo, želi pravočasno zagotoviti stabilnost kneževine in jasno določiti nasledstvo. Pomembno vlogo pri tem bo imela prav princesa Charlene.