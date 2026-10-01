Zgovorna fotografija Brucea Willisa pritegnila pozornost: hči je delila poseben trenutek

Najmlajša hči Brucea Willisa in Demi Moore je na instagramu objavila fotografijo, na kateri 71-letnega očeta nežno poljublja na glavo, ki mu jo podpira z rokami. Igralec pri tem sedi z zaprtimi očmi, Tallulah pa je prizor na kratko opisala z besedami: »Kako prikupno!« Fotografija je pritegnila posebno pozornost predvsem, ker družina v zadnjih letih občasno deli trenutke z igralcem, ki se je po zdravstvenih težavah umaknil iz javnosti.

Nedavno je spregovorila o očetovem stanju

Willisova družina je leta 2022 objavila, da so mu diagnosticirali afazijo in da se zaradi zdravstvenih težav umika iz igralskega poklica. Leto pozneje so sporočili, da je bila njegova diagnoza natančneje opredeljena kot frontotemporalna demenca, piše People. Tallulah je konec avgusta za to revijo govorila o očetovem stanju in razkrila, da za zdaj ni večjih sprememb. Takrat je povedala, da je Bruce približno takšen kot takrat, ko je o tem nazadnje govorila za medije, pri čemer so ji povedali, da je to dobra novica.

Poudarila je tudi, da se družinski člani njegovemu stanju prilagajajo iz dneva v dan in ga sprejemajo takšnega, kot je v danem trenutku. Obiski pri očetu so po njenih besedah postali del njenega vsakdana. Pred vsakim srečanjem se poskuša čustveno pripraviti, da bi čas, ki ga preživita skupaj, lahko zares namenila njemu.

Igralec je bil ob njej tudi na poroki

Nova fotografija očeta in hčere je bila objavljena manj kot dva meseca po še enem pomembnem družinskem dogodku. Tallulah se je 8. avgusta poročila z glasbenikom Justinom Aceejem, Bruce Willis pa je bil prisoten na poroki. Na fotografijah s praznovanja, ki jih je objavil Vogue, je bilo mogoče videti tudi, kako pozira z mladoporočencema.

Tallulah že več let odkrito govori o svojem odnosu z očetom in čustvih, ki spremljajo njegovo bolezen. Priznala je, da obstajajo težki dnevi, hkrati pa poudarila, kako pomembnost skupnih trenutkov ji je pokazala celotna izkušnja. Bruce Willis ima z nekdanjo ženo Demi Moore poleg Tallulah še hčerki Rumer in Scout. V zakonu z Emmo Heming Willis je dobil še dve hčerki, Mabel in Evelyn. Člani njegove velike družine so v zadnjih letih ostali zelo povezani in občasno z javnostjo delijo fotografije in podrobnosti iz svojega skupnega življenja.