Zimske olimpijske igre bo odprla ta glasbena diva

Ameriška pevska superzvezdnica Mariah Carey bo ob odprtju zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina d’Ampezzo 6. februarja nastopila na stadionu San Siro, sporočilo organizatorjev iger povzema portal Roling Stone. Osrednja tema dogodka bo skladnost, njen nastop naj bi poudaril, kako šport in glasba spodbujata vključenost, spoštovanje in kulturno izmenjavo. Mariah Carey je v svoji karieri osvojila šest nagrad grammy in z 220 milijoni prodanih nosilcev zvoka velja za eno najuspešnejših glasbenic na svetu. Otvoritveno slovesnost Zimskih olimpijskih iger na stadionu San Siro bo produciral milanski studio Balich Wonder, na njej bodo nastopile italijanske in mednarodne zvezde.

Zimske olimpijske igre Milano–Cortina d’Ampezzo bodo potekale od 6. do 22. februarja na prizoriščih v regijah severne Italije (Lombardija, Veneto, Trentino–Zgornje Poadižje). Mariah Carey je še posebej priljubljena v božičnem času, saj že v začetku decembra iz zvočnikov po vsem svetu odmeva njena uspešnica All I Want For Christmas Is You. Prav zaradi tega si je prislužila vzdevek »kraljica božiča«, pesem ji vsako leto prinese znatno vsoto denarja. Čeprav so natančni zneski poslovna skrivnost, sta Forbes in The Economist ocenila, da vsako leto iz avtorskih honorarjev z njo zasluži med 2,3 in 2,8 milijona evrov. Billboard navaja, da je samo leta 2022 s prenosi in pretočnim predvajanjem pesmi zaslužila okoli tri milijone evrov. Po poročanju New York Posta je s tem hitom, odkar je izšel, skupno zaslužila več kot 55 milijonov evrov. Unilad navaja, da zvezdnica zgolj s to skladbo zasluži kar 290 dolarjev na uro, kar je izjemno, glede na to, da se pesem vsako leto predvaja le približno en mesec.