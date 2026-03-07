Življenje v senci slave: tragična usoda hčerke Whitney Houston

Rojena kot edini otrok glasbenih ikon Whitney Houston in Bobbyja Browna je bilo Bobbi Kristini Brown od prvega dne usojeno živeti pod žarometi. Njena zgodba pa ni bila pravljica, temveč pretresljiva kronika odraščanja v zlati kletki, zaznamovani z disfunkcionalno družino, bojem z odvisnostjo in na koncu s tragično smrtjo, ki je srhljivo zrcalila usodo njene matere. Bobbi Kristina se je rodila 4. marca 1993 in svet jo je spoznal že kot dojenčico. Z mamo se je pojavila v intervjuju pri Barbari Walters, ko je imela komaj osem mesecev, kot enoletnica je, ko je Whitney prejemala nagrado, stala na odru podelitve ameriških glasbenih nagrad. Njen otroški glas je ovekovečen v materinem hitu My Love Is Your Love iz leta 1998, kjer jo je slišati, kako govori: Sing, mommy in Clap your hands!

Čeprav je odraščala obdana s privilegiji, njeno otroštvo še zdaleč ni bilo idilično. Buren zakon njenih staršev, poln obtožb o nasilju in prežet z bojem z odvisnostjo od drog, je bil stalna tarča tabloidov. Resničnostni šov Biti Bobby Brown iz leta 2005 je dodatno razkril družinske težave, Bobbi Kristina se je znašla v središču medijskega viharja. Čeprav sta starša skušala skriti svojo odvisnost, sta kasneje priznala, da sta pogosto v njeni bližini uživala droge. Kazala je talent za glasbo in igro ter sanjala, da bo šla po stopinjah staršev, vendar se je breme družinske zapuščine izkazalo za pretežko. Smrt Whitney Houston 11. februarja 2012 je bila dogodek, ki je nepovratno zaznamoval življenje takrat 18-letne Bobbi Kristine. Najdba materinega negibnega telesa v kadi hotelske sobe, posledica utopitve zaradi bolezni srca in uživanja kokaina, jo je popolnoma strla.

FOTO: Profimedia

Zaradi čustvenega zloma in tesnobe je bila večkrat hospitalizirana. V skladu z materino oporoko je postala edina dedinja celotnega premoženja, ocenjenega na 115 milijonov dolarjev, ki naj bi ji bilo v obrokih izplačano do njenega 30. leta. V iskanju tolažbe se je zbližala z Nickom Gordonom, mladeničem, ki ga je Whitney vzgajala kot sina, čeprav ga nikoli ni formalno posvojila. Njuna zveza, ki sta jo kmalu razkrila javnosti, je povzročila šok in polemike v družini. Čeprav sta se predstavljala kot poročen par, nikoli nista uradno sklenila zakonske zveze. Njuno skupno življenje, prikazano v kratkotrajnem resničnostnem šovu Hustonovi: po svoje (The Houstons: On Our Own), je bilo polno nestabilnosti in vse očitnejše zlorabe drog. Prijatelji so njuno razmerje opisovali kot toksično in nasilno, polno prepirov, ki so jih spremljali alkohol in trde droge. Bobbi Kristina se je vse bolj izolirala od preostale družine, njeni javni nastopi in objave na družbenih omrežjih so vzbujali skrb. Bila je pod stalnim medijskim pritiskom, javnost pa je z zanimanjem spremljala vsako spremembo njene teže in vedenja.

FOTO: Profimedia

Zadnjega januarja 2015 sta Nick Gordon in prijatelj Bobbi Kristino v njenem domu v Georgii našla nezavestno, z obrazom, potopljenim v kad, polno vode. Nemudoma so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so jo zdravniki dali v umetno komo. Diagnoza je bila porazna: utrpela je nepopravljivo poškodbo možganov. Po skoraj šestih mesecih boja za življenje, med katerimi je družina upala na čudež, je 26. julija 2015 umrla v hospicu. Imela je komaj 22 let. Uradni vzrok smrti je bila lobarna pljučnica, ki je nastala zaradi potopitve, povezane z zastrupitvijo. V njenem telesu so našli koktajl drog: marihuano, alkohol, derivate kokaina, pomirjevala in morfij. Način smrti je bil opredeljen kot nedoločen.

FOTO: Reuters

Čeprav nihče ni kazensko odgovarjal, je družina sprožila civilno tožbo proti Nicku. Razglašen je bil za pravno odgovornega za njeno smrt in naloženo mu je bilo plačilo 36 milijonov dolarjev odškodnine. Gordon je 1. januarja 2020 umrl zaradi predoziranja s heroinom, s seboj pa je odnesel skrivnosti o zadnjih urah življenja Bobbi Kristine. Pokopana je ob svoji materi na pokopališču v New Jerseyju, s čimer se je sklenil še en tragičen krog ene najslavnejših in najbolj nesrečnih zgodb glasbene industrije, povzema 24sata.hr.