  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IMELA BI 33 LET

Življenje v senci slave: tragična usoda hčerke Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown je bila edini otrok zvezd Whitney Houston in Bobbyja Browna.
FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia
FOTO: Reuters
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 7. 3. 2026 | 09:18
4:32
A+A-

Rojena kot edini otrok glasbenih ikon Whitney Houston in Bobbyja Browna je bilo Bobbi Kristini Brown od prvega dne usojeno živeti pod žarometi. Njena zgodba pa ni bila pravljica, temveč pretresljiva kronika odraščanja v zlati kletki, zaznamovani z disfunkcionalno družino, bojem z odvisnostjo in na koncu s tragično smrtjo, ki je srhljivo zrcalila usodo njene matere. Bobbi Kristina se je rodila 4. marca 1993 in svet jo je spoznal že kot dojenčico. Z mamo se je pojavila v intervjuju pri Barbari Walters, ko je imela komaj osem mesecev, kot enoletnica je, ko je Whitney prejemala nagrado, stala na odru podelitve ameriških glasbenih nagrad. Njen otroški glas je ovekovečen v materinem hitu My Love Is Your Love iz leta 1998, kjer jo je slišati, kako govori: Sing, mommy in Clap your hands!

Čeprav je odraščala obdana s privilegiji, njeno otroštvo še zdaleč ni bilo idilično. Buren zakon njenih staršev, poln obtožb o nasilju in prežet z bojem z odvisnostjo od drog, je bil stalna tarča tabloidov. Resničnostni šov Biti Bobby Brown iz leta 2005 je dodatno razkril družinske težave, Bobbi Kristina se je znašla v središču medijskega viharja. Čeprav sta starša skušala skriti svojo odvisnost, sta kasneje priznala, da sta pogosto v njeni bližini uživala droge. Kazala je talent za glasbo in igro ter sanjala, da bo šla po stopinjah staršev, vendar se je breme družinske zapuščine izkazalo za pretežko. Smrt Whitney Houston 11. februarja 2012 je bila dogodek, ki je nepovratno zaznamoval življenje takrat 18-letne Bobbi Kristine. Najdba materinega negibnega telesa v kadi hotelske sobe, posledica utopitve zaradi bolezni srca in uživanja kokaina, jo je popolnoma strla.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Zaradi čustvenega zloma in tesnobe je bila večkrat hospitalizirana. V skladu z materino oporoko je postala edina dedinja celotnega premoženja, ocenjenega na 115 milijonov dolarjev, ki naj bi ji bilo v obrokih izplačano do njenega 30. leta. V iskanju tolažbe se je zbližala z Nickom Gordonom, mladeničem, ki ga je Whitney vzgajala kot sina, čeprav ga nikoli ni formalno posvojila. Njuna zveza, ki sta jo kmalu razkrila javnosti, je povzročila šok in polemike v družini. Čeprav sta se predstavljala kot poročen par, nikoli nista uradno sklenila zakonske zveze. Njuno skupno življenje, prikazano v kratkotrajnem resničnostnem šovu Hustonovi: po svoje (The Houstons: On Our Own), je bilo polno nestabilnosti in vse očitnejše zlorabe drog. Prijatelji so njuno razmerje opisovali kot toksično in nasilno, polno prepirov, ki so jih spremljali alkohol in trde droge. Bobbi Kristina se je vse bolj izolirala od preostale družine, njeni javni nastopi in objave na družbenih omrežjih so vzbujali skrb. Bila je pod stalnim medijskim pritiskom, javnost pa je z zanimanjem spremljala vsako spremembo njene teže in vedenja.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Zadnjega januarja 2015 sta Nick Gordon in prijatelj Bobbi Kristino v njenem domu v Georgii našla nezavestno, z obrazom, potopljenim v kad, polno vode. Nemudoma so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so jo zdravniki dali v umetno komo. Diagnoza je bila porazna: utrpela je nepopravljivo poškodbo možganov. Po skoraj šestih mesecih boja za življenje, med katerimi je družina upala na čudež, je 26. julija 2015 umrla v hospicu. Imela je komaj 22 let. Uradni vzrok smrti je bila lobarna pljučnica, ki je nastala zaradi potopitve, povezane z zastrupitvijo. V njenem telesu so našli koktajl drog: marihuano, alkohol, derivate kokaina, pomirjevala in morfij. Način smrti je bil opredeljen kot nedoločen.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Čeprav nihče ni kazensko odgovarjal, je družina sprožila civilno tožbo proti Nicku. Razglašen je bil za pravno odgovornega za njeno smrt in naloženo mu je bilo plačilo 36 milijonov dolarjev odškodnine. Gordon je 1. januarja 2020 umrl zaradi predoziranja s heroinom, s seboj pa je odnesel skrivnosti o zadnjih urah življenja Bobbi Kristine. Pokopana je ob svoji materi na pokopališču v New Jerseyju, s čimer se je sklenil še en tragičen krog ene najslavnejših in najbolj nesrečnih zgodb glasbene industrije, povzema 24sata.hr.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZEN

Ženska, s katero je Whitney Houston imela skrivno razmerje

Ljubili sta se že od mladih nog, ko sta se razšli, ji je podarila nekaj posebnega.
15. 2. 2025 | 06:00

Več iz teme

Bobbi Kristina BorwndrogevzgojaWhitney Houston
ZADNJE NOVICE
10:17
Bralci
OSMI MAREC

Dan žena: To vam želijo znani Slovenci, objavljamo tudi vaša voščila

Drage ženske, naj vam Slovenske novice z voščili polepšajo dan.
7. 3. 2026 | 10:17
10:00
Bulvar  |  Domači trači
NOVO RAZMERJE

Svetovni mediji poročajo, da naj bi Dončić že imel drugo, gre za znano hollywoodsko igralko

Na družbenih omrežjih so se pojavila namigovanja, da naj bi bil naš košarkarski zvezdnik v zvezi z ameriško igralko Madelyn Cline, znano iz priljubljene serije Stranger Things.
7. 3. 2026 | 10:00
09:36
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Letališče v Dubaju začasno ustavilo delovanje, danes naj bi se v Slovenijo vrnili še dve skupini

Za prekinitev delovanja so se odločili, potem ko so nad letališčem danes prestregli več raket.
7. 3. 2026 | 09:36
09:18
Bulvar  |  Tuji trači
IMELA BI 33 LET

Življenje v senci slave: tragična usoda hčerke Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown je bila edini otrok zvezd Whitney Houston in Bobbyja Browna.
7. 3. 2026 | 09:18
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA

Salome presenetila mamo: še bolj sta povezani (Suzy)

Mama je obeležila častitljivih 89 let, kar pomeni, da je še zadnjič ponosna osemdesetletnica.
7. 3. 2026 | 09:00
08:31
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE Z GLAVO

Če vam diete in vadba ne pomagajo, je morda težava v glavi

Psihologija hujšanja: kako utišati negativni notranji glas in končno premagati ovire pri izgubi kilogramov.
Miroslav Cvjetičanin7. 3. 2026 | 08:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki