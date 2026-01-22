Zlatan Ibrahimović sinova takole postavil na trdna tla

V svetu nogometa je ime Zlatan Ibrahimović zapisano z zlatimi črkami. Nekdanjemu vrhunskemu švedskemu nogometašu bošnjaško-hrvaških korenin ne manjka denarja, a kljub temu svojih sinov, 19-letnega Maximiliana in 17-letnega Vincenta, ne želi razvajati. V pogovoru s Slavenom Bilićem v oddaji (Ne)uspeh prvaka se je spominjal obdobja, ko je pred osmimi leti igral v ameriškem mestu Los Angeles. Sinov do šole ni peljal zasebni voznik, ampak sta morala vsak dan kolesariti. Tudi v dežju. »Le dve kolesi sem videl v šoli. Vincentovo in Maximilianovo. Strog sem bil, a vedno v njuno dobro,« je razložil.

Otrokom vedno pravim, da če je meni uspelo s temi tremi stvarmi, lahko tudi vam.

Kot tudi, da partnerica Helena Seger s sinovoma vedno potuje z letali nizkocenovnih prevoznikov. »Pri meni je drugače. Jaz letim z zasebnim letalom, da me ljudje ne motijo. In ne zato, ker imam denar. Ampak ko ona potuje, to stori z običajnimi letalskimi družbami: EasyJet, Ryanair ...« Razlog za tako odločitev tiči v tem, da želi, da bi bila sinova vedno na trdnih tleh.

Ibrahimović se je v pogovoru z Bilićem vrnil tudi v svoje otroštvo. »Danes ni več skrivnost, da sem ukradel veliko koles, da sem lahko hodil na treninge. Ker nisem imel denarja, se nisem vozil z avtobusom. Sem pač hodil in tekel. Ali pa sem, da bi prišel do tja, ukradel kolo. To je bil moj svet,« je dejal. Kar se tiče discipline in vzgoje, je dodal: »Mleko, kruh in bolonjska omaka. In otrokom vedno pravim, da če je meni uspelo s temi tremi stvarmi, lahko tudi vam. Imam več denarja kot moji starši in z denarjem je lažje živeti. A denar te ne naredi srečnega. Otroka zato učim discipline, spoštovanja in samostojnosti. Če pri 18 letih nisi samostojen, pogrneš.«