Znak protesta: Evrovizijski zmagovalec šokiral z nepričakovano potezo

Zmagovalec Evrovizije 2024 Švicar Nemo se je odločil vrniti svoj pokal, saj meni, da odločitev EBU-ja, ki je Izraelu dovolil sodelovanje na tem tekmovanju, ni v skladu z vrednotami, ki jih zagovarja. »Lani sem zmagal na Evroviziji in osvojil trofejo. Še vedno sem zelo hvaležen za podporo s tekmovanjem povezane skupnosti in za vse, česar me je ta izkušnja naučila, kot osebo in kot umetnika. A danes ne čutim več, da ima ta pokal prostor na moji polici,« povzema independent.co.uk. S temi besedami je začel objavo na instagramu, v kateri je razkril, da bo vrnil svojo nagrado.

Odločitev je sprejel potem, ko je Evropska radiodifuzijska zveza potrdila, da bo Izrael sodeloval tudi prihodnje leto, kar je sprožilo nove valove kritik in bojkotov po Evropi. Za Nema, ki se je tekmovanja udeležil s pesmijo The Code in postal prvi odkrito nebinarni izvajalec, ki je zmagal na velikem odru, ta poteza ni izraz upora, temveč občutka, da se odločitve organizatorjev ne skladajo več z vrednotami tekmovanja. »Evrovizija se predstavlja kot tekmovanje, ki zagovarja enotnost, vključenost in dostojanstvo za vse. Ravno te vrednote so zame dajale smisel celotni zgodbi. A dejstvo, da Izrael v trenutku, ko je Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija OZN ugotovila, da izvaja genocid, še vedno sodeluje, kaže na globok razkorak med temi ideali in odločitvami, ki jih sprejema EBU,« je dodal.

Poudaril je, da njegova odločitev ni usmerjena proti izvajalcem ali posameznikom. »To tekmovanje se že leta uporablja za izboljševanje podobe držav, obtoženih resnih kršitev, medtem ko EBU vztraja, da je Evrovizija nepolitična. Ko se zaradi tega nasprotja umikajo države, je jasno, da nekaj ni v redu. Zato sem se z zahvalo in jasno mislijo: živi to, kar zagovarjaš, odločil pokal vrniti na sedež EBU-ja v Ženevi,« je zapisal.

»Če vrednot, ki jih slavimo na odru, ne spoštujemo tudi zunaj njega, potem tudi najlepše pesmi izgubijo svoj smisel. Čakam trenutek, ko se bodo besede in dejanja končno uskladile. Do takrat je ta trofeja vaša,« je zaključil Nemo. Odločitev je sprejel v času, ko vse več držav zapušča Evrovizijo 2026. Islandija je peta država, ki je napovedala bojkot zaradi sodelovanja Izraela. Pridružila se je Španiji, Irski, Sloveniji in Nizozemski, ki so sporočile, da ne želijo sodelovati, dokler se ne preveri vloga Izraela v tekmovanju.