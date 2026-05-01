Znan vzrok smrti 57-letnega zvezdnika, za katerim so nekoč vzdihovala dekleta po vsem svetu

Patrick Muldoon je pri komaj 57 letih umrl zaradi srčnega infarkta, je sporočil mrliški oglednik, ki je opravil avtopsijo po zvezdnikovi nenadni smrti 19. aprila. Srčni infarkt je bil po njegovem mnenju posledica več drugih zdravstvenih stanj, Muldoon je namreč živel tudi z dedno motnjo, imenovano koagulopatija, stanje, ki vpliva na sposobnost strjevanja krvi, k njegovi smrti pa naj bi prispevala tudi pljučna embolija, ki je bila posledica krvnega strdka. Igralec, najbolj znan po vlogah v serijah Days of Our Lives (Dnevi našega življenja) in Melrose Place, so v torek upepelili, so za ameriške tabloide še sporočili iz pisarne mrliškega oglednika v Los Angelesu.

Muldoonu se je srce ustavilo 19. aprila na njegovem domu v Beverly Hillsu, ki si ga je delil s partnerko Miriam Rothbart, je za revijo Variety potrdil njegov menedžer. Muldoonova sestra, Shana Muldoon-Zappa, je za TMZ povedala, da se je 57-letnik odpravil v kopalnico, da bi se oprhal, njegovo dekle pa ga je pozneje našlo nezavestnega na tleh kopalnice. Reševalci so zvezdnika poskušali oživiti že ob prihodu na mesto tragedije, a jim to ni uspelo.

Muldoon se je v javnosti zadnjič pojavil marca, in sicer na podelitvi nagrad Saturn 2026, lani pa je namignil na morebitno vrnitev v Dneve našega življenja, ki jih sicer snemajo že vse od leta 1995.