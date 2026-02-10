Znan vzrok smrti Catherine O’Hara: borila se je s hudo boleznijo

Po podatkih iz mrliškega lista, do katerega je prvi prišel portal TMZ, je bila neposredni vzrok smrti Catherine O’Hara pljučna embolija. Dokument razkriva tudi ozadje tega akutnega stanja. Kot osnovni vzrok je naveden rak danke, s katerim se je igralka, kot piše, borila zadnjih nekaj mesecev. Te ugotovitve mečejo novo luč na zadnje dneve zvezdnice filma Sam doma in serije Schitt’s Creek in potrjujejo ugibanja, da je imela igralka raka. Pljučno embolijo najpogosteje povzroči krvni strdek, ki največkrat nastane v globokih venah nog in po žilah lahko potuje v pljuča. Takrat pride do potencialno smrtno nevarnega stanja, ki povzroči zaporo pljučne arterije, spremljajo pa ga bolečina v prsih, kašelj in zasoplost.

FOTO: Mark Blinch/Reuters

Ključni dejavniki tveganja so operativni posegi, dolgotrajna nepokretnost, rak, nosečnost, hormonska terapija in kajenje. Rak danke se začne z nenormalno rastjo celic v danki, pogosto nastane z razvojem rakavih polipov. Najpogostejši simptomi so rektalna krvavitev, spremembe v delovanju črevesja (kot sta zaprtje ali driska), bolečine ter občutek nepopolnega izpraznjenja. Njena agencija je najprej sporočila, da je v Los Angelesu umrla po kratki bolezni, zdaj je jasno, da je bila njena zdravstvena bitka precej daljša. Podatki iz mrliškega lista dopolnjujejo sliko dramatičnih dogodkov pred njeno smrtjo. Reševalce so na njen dom zaradi hudih težav z dihanjem poklicali v zgodnjih jutranjih urah, okoli 4.48. Kmalu zatem so jo v resnem stanju prepeljali v bolnišnico v Santa Monici, kjer je nekaj ur pozneje umrla.

FOTO: David Swanson/Reuters

Že leta je bilo znano, da je živela z redkim zdravstvenim stanjem, znanim kot situs inversus, pri katerem so notranji organi razporejeni zrcalno glede na običajen položaj. Čeprav je to stanje samo po sebi večinoma nenevarno, lahko oteži diagnosticiranje drugih zdravstvenih težav. Kljub temu je obdukcija potrdila, da njeno prirojeno stanje ni bilo povezano z vzrokom smrti. Po poročilih je bilo telo igralke kremirano, posmrtni ostanki so bili izročeni njenemu možu, scenografu in režiserju Bou Welchu, s katerim je bila poročena od leta 1992. Za seboj je pustila dva sinova, Matthewa in Luka.