  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STARA JE BILA 71 LET

Znan vzrok smrti Catherine O’Hara: borila se je s hudo boleznijo

Več kot teden dni po nenadni smrti kanadske igralke Catherine O’Hara je urad sodnega mrliškega oglednika okrožja Los Angeles objavil uradni vzrok smrti.
FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Mark Blinch/Reuters

FOTO: Mark Blinch/Reuters

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: David Swanson/Reuters

FOTO: David Swanson/Reuters

FOTO: Profimedia
FOTO: Mark Blinch/Reuters
FOTO: Profimedia
FOTO: David Swanson/Reuters
M. Fl.
 10. 2. 2026 | 09:00
 10. 2. 2026 | 09:16
2:35
A+A-

Po podatkih iz mrliškega lista, do katerega je prvi prišel portal TMZ, je bila neposredni vzrok smrti Catherine O’Hara pljučna embolija. Dokument razkriva tudi ozadje tega akutnega stanja. Kot osnovni vzrok je naveden rak danke, s katerim se je igralka, kot piše, borila zadnjih nekaj mesecev. Te ugotovitve mečejo novo luč na zadnje dneve zvezdnice filma Sam doma in serije Schitt’s Creek in potrjujejo ugibanja, da je imela igralka raka. Pljučno embolijo najpogosteje povzroči krvni strdek, ki največkrat nastane v globokih venah nog in po žilah lahko potuje v pljuča. Takrat pride do potencialno smrtno nevarnega stanja, ki povzroči zaporo pljučne arterije, spremljajo pa ga bolečina v prsih, kašelj in zasoplost.

FOTO: Mark Blinch/Reuters
FOTO: Mark Blinch/Reuters
 

Ključni dejavniki tveganja so operativni posegi, dolgotrajna nepokretnost, rak, nosečnost, hormonska terapija in kajenje. Rak danke se začne z nenormalno rastjo celic v danki, pogosto nastane z razvojem rakavih polipov. Najpogostejši simptomi so rektalna krvavitev, spremembe v delovanju črevesja (kot sta zaprtje ali driska), bolečine ter občutek nepopolnega izpraznjenja. Njena agencija je najprej sporočila, da je v Los Angelesu umrla po kratki bolezni, zdaj je jasno, da je bila njena zdravstvena bitka precej daljša. Podatki iz mrliškega lista dopolnjujejo sliko dramatičnih dogodkov pred njeno smrtjo. Reševalce so na njen dom zaradi hudih težav z dihanjem poklicali v zgodnjih jutranjih urah, okoli 4.48. Kmalu zatem so jo v resnem stanju prepeljali v bolnišnico v Santa Monici, kjer je nekaj ur pozneje umrla.

FOTO: David Swanson/Reuters
FOTO: David Swanson/Reuters

Že leta je bilo znano, da je živela z redkim zdravstvenim stanjem, znanim kot situs inversus, pri katerem so notranji organi razporejeni zrcalno glede na običajen položaj. Čeprav je to stanje samo po sebi večinoma nenevarno, lahko oteži diagnosticiranje drugih zdravstvenih težav. Kljub temu je obdukcija potrdila, da njeno prirojeno stanje ni bilo povezano z vzrokom smrti. Po poročilih je bilo telo igralke kremirano, posmrtni ostanki so bili izročeni njenemu možu, scenografu in režiserju Bou Welchu, s katerim je bila poročena od leta 1992. Za seboj je pustila dva sinova, Matthewa in Luka.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Sorodni članki

Bulvar  |  Suzy
IGRALSKA LEGENDA

Slovo Catherine O'Hara: nasmejala je generacije (Suzy)

V filmskem svetu se je uveljavila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
8. 2. 2026 | 17:00
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO IKONE

Šok v Hollywoodu: umrla Catherine O’Hara, igrala je Kevinovo mamo v »Sam doma«

Poslovila se je v starosti 71 let.
30. 1. 2026 | 20:16

Več iz teme

smrtzdravjebolezenCatherine O’Hara
ZADNJE NOVICE
10:20
Novice  |  Slovenija
PODEŽELJSKI OBIČAJI

Pridna gospodinja ima veliko špeha (FOTO)

Na Cvenu so na grüntu uprizorili že 20. Prleške koline. Nekoč je bilo to najbolj priljubljeno opravilo na kmetiji.
10. 2. 2026 | 10:20
09:58
Novice  |  Slovenija
CPI

Slovenija glede korupcije v družbi Ruande in Bocvane: »Posebej zaskrbljujoča je politična integriteta«

Na Indeksu zaznave korupcije smo v primerjavi z lanskim letom izgubili dve točki.
10. 2. 2026 | 09:58
09:51
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Dupljaki so se poklonili Prešernu

Priznana skupina je posnela spevno skladbo Pod oknom. Avtor besedila je naš največji pesnik, melodije pa Jože Umek.
Mojca Marot10. 2. 2026 | 09:51
09:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
DIJAK PRVEGA LETNIKA

Za toliko so mladoletniku, ki je napadel in porezal dijakinjo v Rakičanu, podaljšali pripor

Incident se je zgodil pred enim mesecem na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota.
10. 2. 2026 | 09:33
09:32
Novice  |  Slovenija
ZLORABA POLOŽAJA

Obtožni predlog zaradi afere Knovs, NSi: »Kako predvidljivo! Poslanci so za pregon znova izvedeli iz medijev«

Tožilstvo četverici očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.
10. 2. 2026 | 09:32
09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki