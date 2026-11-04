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ELLA DVORNIK

Znana Hrvatica v Ljubljani razpela srajco in pokazala čipkast modrček! Oglasila se je celo Severina (FOTO)

Hči pokojnega glasbenika Dina Dvornika se je mudila v Sloveniji.
Hči pokojnega glasbenika Dina Dvornika se je mudila v Sloveniji. FOTO: Instagram Elle Dvornik/delo Ui
Hči pokojnega glasbenika Dina Dvornika se je mudila v Sloveniji. FOTO: Instagram Elle Dvornik/delo Ui
M. U.
 4. 11. 2026 | 18:01
1:52
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Hrvaška vplivnica Ella Dvornik, hči pokojnega glasbenika Dina Dvornika, se je mudila v Ljubljani, kjer je poskrbela za nekaj drznih fotografij. V kratkem belem krilu in razpeti srajci, pod katero je pokazala čipkast modrček, je pritegnila pozornost svojih sledilcev. Njena objava pa razkriva tudi, zakaj si je po napornem obdobju zaželela nekoliko oddahniti.

Za fotografiranje je izbrala kratko belo krilo, svetlomodro srajco z dolgimi rokavi in čipkast modrček, ki ga je razkrila z razpetimi gumbi. Videz je dopolnila z velikimi sončnimi očali, pozornost pa je pritegnila tudi njena kratka svetla pričeska, je navedel Showbuzz portala Dnevnik.hr.

Po napornem obdobju si je zaželela počitka

A Ella s svojimi sledilci ni delila le fotografij. Razkrila je tudi, da je za njo precej naporno obdobje, saj sta ji priprava knjige in razstave vzeli veliko energije. »Za november sem si zadala več manjših načrtov, da se malo spočijem, saj sta me knjiga in razstava izčrpali,« je sporočila svojim sledilcem. Ob tem jih je vprašala, kakšne načrte imajo sami za november in kaj vse bi želeli doseči v prihodnjih 30 dneh.

Oglasila se je celo Severina

Fotografije so hitro pritegnile pozornost na Instagramu. Sledilci so pohvalili predvsem Ellino pričesko, nekateri pa so jo zaradi kratkih svetlih las primerjali celo z legendarno Marilyn Monroe.

Med tistimi, ki so se odzvali na njeno objavo, je bila tudi hrvaška pevka Severina. Elli je v komentarju pustila tri emotikone z zaljubljenimi obrazi.

 

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