Znana igralka (48) umrla zaradi raka: družina nima denarja za pogreb

Ruska igralka Tatyana Pletneva je v 48. letu starosti umrla zaradi raka jeter. Novica o njenem prezgodnjem odhodu 15. junija je globoko pretresla javnost, njena družina pa se je zdaj znašla pred novim, krutim udarcem usode, saj nima sredstev, da bi jo pospremila k večnemu počitku.

Njena hči v povsem brezizhodnem položaju

Igralka je izgubila bitko z zahrbtno boleznijo, s katero se je pogumno borila zadnje leto dni. Njena 28-letna hči Alena se je zdaj znašla v povsem brezizhodnem položaju. Na njena ramena je padlo težko breme organizacije pogreba ljubljene matere, zato je morala javno priznati, da obupno potrebuje finančno podporo ljudi z velikim srcem.

Zaradi resnega zdravstvenega stanja ruska igralka zadnjega pol leta skorajda ni delala. Izčrpavajoče zdravljenje, nenehni pregledi in poskusi okrevanja so dobesedno stopili vse družinske prihranke. Za organizacijo najbolj skromnega pogreba je potrebnih več kot 2000 evrov, kar je znesek, ki je za njeno hčer in družino v tem trenutku povsem nedosegljiv.

Kar posebej para srce, je način, kako se je borila z boleznijo in bolečino. Kljub diagnozi je svoje trpljenje skrivala celo pred najbližjimi prijatelji in kolegi. Nikoli se ni pritoževala, ko pa je okolica z zaskrbljenostjo opazila, da je drastično shujšala, se je le nasmehnila in našla izgovor.

Da bi prikrila bolezen, je zbijala šale in govorila, da je za njen novi videz kriva – nova ljubezen! Izmišljevala si je zgodbe o romanci z moškim iz sveta letalstva ali vojske, samo zato, da nihče ne bi posumil, skozi kakšen pekel gre.

Kraljica epizodnih vlog

Čeprav je v svet igre vstopila razmeroma pozno, saj je diplomirala šele leta 2010, ji je neverjetna delovna etika prinesla vloge v več kot 200 filmih in serijah. Domače občinstvo jo je oboževalo v izjemno priljubljenih komičnih uspešnicah »Kuhinja«, »Stažisti« in »Srečni skupaj«, pa tudi v sloviti kriminalni seriji »Ulice zlomljenih lantern«.

Režiserji so jo izjemno cenili zaradi njenega profesionalizma in redkega daru, da je iz najmanjše, epizodne vloge ustvarila izrazito, nepozabno mojstrovino, ki ostane v spominu vse življenje.