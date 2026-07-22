Znana igralka se po desetih letih zakona ločuje: to zahteva od sodišča in nekdanjega moža

Ameriška igralka Abby Elliott, ki jo občinstvo po vsem svetu obožuje zaradi vloge v priljubljeni seriji Medved (The Bear), je sklenila končati zakon s televizijskim producentom Billom Kennedyjem. Čeprav sta veljala za enega bolj usklajenih hollywoodskih parov, zlasti po tem, ko sta javno spregovorila o težki poti do starševstva, se je njuna ljubezenska zgodba končala tik pred deseto obletnico poroke, piše Page six. Po informacijah, ki so prišle v javnost, je igralka na pristojnem sodišču v Los Angelesu uradno vložila zahtevo za ločitev. Kot datum razhoda sta navedla 8. julij, za razlog za ločitev pa navedla nepremostljive razlike. Par se je poročil 8. septembra 2016.

Kaj po ločitvi zahteva Abby?

V zakonu sta se jima rodila dva otroka, hčerka Edith in sin William. Abby v sodnih dokumentih zahteva skupno pravno in fizično skrbništvo nad otrokoma. Na finančnem področju zahteva preživnino za otroka, obenem želi, da sodišče Billu Kennedyju onemogoči, da bi od nje prejemal zakonsko preživnino. Poleg tega predlaga, da nekdanji mož sam poravna njene odvetniške stroške.

Težka pot do starševstva

Njuna zgodba je še toliko bolj ganljiva, ker sta pred nekaj leti prestala dolgo in naporno pot do starševstva. Konec leta 2025 je Abby z otrokoma pozirala za naslovnico revije Parents in odkrito spregovorila o izkušnji z zdravljenjem neplodnosti. »Preprosto ni šlo. Po naravni poti nama nikakor ni uspelo spočeti otroka,« je priznala. Pozneje sta poiskala pomoč strokovnjakov, ki so jima po preiskavah priporočili zdravljenje z metodo IVF oziroma ICSI, pri kateri semenčico vbrizgajo neposredno v jajčno celico. »Povedali so nama, da morava takoj na IVF oziroma metodo ICSI. Ta jasna napotila so nama prihranila veliko časa, trpljenja in solz,« je povedala igralka.

Ko sta izvedela, da imata primerne zarodke za prenos, sta bila presrečna. »Bila sva neizmerno vesela, ko sva izvedela, da imava zarodke in da sva pripravljena na prenos.« Priznala pa je tudi, da je bil celoten postopek psihično izjemno zahteven. »IVF je takrat postal moja služba za polni delovni čas. Dopustila sem, da je bila moja sreča popolnoma odvisna od tega.« Nekdanja članica igralske zasedbe oddaje Saturday Night Live in hči znanega komika Chrisa Elliotta je dejala, da je ves čas živela med upanjem in strahom. »Upaš, da bo uspelo, še posebej, ko slišiš dobre novice, a nikoli ne veš, saj poznaš tudi zgodbe ljudi, pri katerih zdravljenje ni bilo uspešno.«