NOČ ČAROVNIC

Znana manekenka šokirala: obraz s koničastimi zobmi in dolgim ​​jezikom, na glavi kače (FOTO in VIDEO)

Mnogi so se spraševali, kakšen kostum bo izbrala za noč čarovnic, in zdaj je odgovor tu.
Heidi Klum kot Meduza. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
Heidi Klum kot Meduza. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
M. U.
 1. 11. 2025 | 13:25
1:42
Mnogi so se spraševali, kakšen kostum bo izbrala noč čarovnic, in zdaj je odgovor tu. 

image_alt
Uf, poglejte, kako zavzeto se mož Haidi Klum posveča njeni zadnjici (VIDEO)

Nemška manekenka Heidi Klum je razkrila svoj kostum za noč čarovnic. Klumova je tako na zabavi v hotelu Hard Rock v New Yorku v družbi moža Toma Kaulitza prestrašila in šokirala prisotne. 

Ročno poslikavanje trajalo devet ur

Letos se je manekenka pokazala kot Meduza, njen mož pa je prišel oblečen v okamnelega vojaka. Tako je Heidi Klum nosila ročno poslikan kostum z zelenimi luskami, ki so se raztezale v dolg rep, na glavi pa je imela namesto las animatronske kače. Heidi je imela tudi poslikan obraz s koničastimi zobmi in dolgim ​​jezikom.

Meduza je bila v grški mitologiji grozna pošast s kačami namesto las. Kogarkoli je pogledala v oči, je na mestu okamenel.

Za Vogue je ob tem povedala: »Želela sem raziskati klasične pošasti iz zgodovine in si eno od njih na novo zamisliti na sodoben način. Meduza se mi je zdela ikonična – skrivnostna, a hkrati divja. Legenda o tem, kako ljudi spreminja v kamen, že stoletja fascinira občinstvo. V muzejih nešteto slik in skulptur prikazuje njeno grozljivo moč, kar priča o tem, kako grozljiva in privlačna ostaja,«.

Razkrila je, da je ročno poslikavanje telesa trajalo kar devet ur, o čemer je ves čas obveščala svoje sledilce na omrežjih.

image_alt
Heidi Klum (51) se je sredi šova slekla in ostala v rdečem nedrčku! (VIDEO)

 

