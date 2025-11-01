Znana manekenka šokirala: obraz s koničastimi zobmi in dolgim ​​jezikom, na glavi kače (FOTO in VIDEO)

Mnogi so se spraševali, kakšen kostum bo izbrala noč čarovnic, in zdaj je odgovor tu.

Nemška manekenka Heidi Klum je razkrila svoj kostum za noč čarovnic. Klumova je tako na zabavi v hotelu Hard Rock v New Yorku v družbi moža Toma Kaulitza prestrašila in šokirala prisotne.

Ročno poslikavanje trajalo devet ur

Letos se je manekenka pokazala kot Meduza, njen mož pa je prišel oblečen v okamnelega vojaka. Tako je Heidi Klum nosila ročno poslikan kostum z zelenimi luskami, ki so se raztezale v dolg rep, na glavi pa je imela namesto las animatronske kače. Heidi je imela tudi poslikan obraz s koničastimi zobmi in dolgim ​​jezikom.

Meduza je bila v grški mitologiji grozna pošast s kačami namesto las. Kogarkoli je pogledala v oči, je na mestu okamenel.

Za Vogue je ob tem povedala: »Želela sem raziskati klasične pošasti iz zgodovine in si eno od njih na novo zamisliti na sodoben način. Meduza se mi je zdela ikonična – skrivnostna, a hkrati divja. Legenda o tem, kako ljudi spreminja v kamen, že stoletja fascinira občinstvo. V muzejih nešteto slik in skulptur prikazuje njeno grozljivo moč, kar priča o tem, kako grozljiva in privlačna ostaja,«.

Razkrila je, da je ročno poslikavanje telesa trajalo kar devet ur, o čemer je ves čas obveščala svoje sledilce na omrežjih.