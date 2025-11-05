Znana pevka o neusmiljenem boju: »Spremenil se je cel moj svet …«

Pevka Jessie J je na podelitvi nagrad za dosežke v glasbeni industriji odkrito spregovorila boju z rakom dojke. Povedala je, da se ji je po težki diagnozi spremenil cel svet, poroča Daily Mail. Na srečo so ji raka odkrili dovolj zgodaj.

»Vem, da se veliko šalim, rada se smejim, ampak resno, ali ni čudovito, da lahko ustvarjamo glasbo?« je dejala. »In da jo delimo s svetom. Vsak od nas ima svojo vlogo in skrbi, da se to kolesje še naprej vrti v svetu, ki se neprestano spreminja.«

Jessie J, ki je junija letos prestala mastektomijo, je priznala: »Letos se je spremenil moj svet. Moj pogled in razumevanje, katere bitke izbirati. Ko ti na vrata potrka smrt, jih moraš odpreti ter jo odgnati, to vse spremeni.«

Kljub eni operaciji so ji zdravniki sporočili, da bo potrebna še ena. Na instagramu je delila, da jo jezi dejstvo, da je poseg, zaradi katerega je morala odpovedati turnejo, preložen.

»Odpovedala sem koncerte, pa se je na koncu izkazalo, da lahko še počakam. Bila sem razočarana, a ni bilo v moji moči spreminjati stvari,« je pojasnila.

Nedavno se je v Essexu vrnila na odre in že načrtuje nove koncerte v Združenih državah Amerike. Občinstvu je povedala, da še okreva, a je neizmerno hvaležna, da je živa in da lahko ponovno poje.

Spomnila se je tudi pesmi Living My Best Life: »Raka dojke so mi diagnosticirali dva tedna, preden je pesem izšla. Vsi so rekli, naj ustavimo vse, jaz pa sem rekla: življenje ne čaka.«

Za Jessie J je glasba zdravilo. »Srečna sem, da lahko ljudem z njo dam tisto, kar potrebujejo v težkih dneh.

Nikoli ne vemo, kateri dan je naš zadnji, zato objemite ljudi, ki jih imate radi,« je zaključila.