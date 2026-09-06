Znana pevka pri 42 letih prvič postaja mama: novico razkrila s fotografijo trebuščka

Nikki Lane je objavila fotografijo, na kateri sedi možu v naročju in ponosno kaže nosečniški trebušček. Par se nasmiha v objektiv, ob njiju pa pozira tudi njun zlati prinašalec. »Spominek z medenih tednov. Dojenček Crescent prihaja kmalu,« je ob fotografiji zapisala pevka. Novico so hitro pospremile čestitke, med drugim tudi iz vrst nekaterih njenih glasbenih kolegov.

Spoznala sta se leta 2023

Nikki Lane in Wade Crescent sta se spoznala leta 2023 prek skupnih prijateljev. Crescent je Anglež, ki že več let živi v ZDA, njuno poznanstvo pa se je po pripovedovanju pevke zelo hitro razvilo v ljubezensko razmerje. Lane ga je po njunem prvem srečanju povabila na ples, od takrat pa naj bi praktično vsak dan govorila. »Od takrat se pogovarjava vsak dan,« je pevka povedala v enem od preteklih intervjujev.

Tudi zaroka je bila precej spontana. Med skupnim potovanjem proti Aspnu sta se peljala skozi Las Vegas in zagledala eno od tamkajšnjih poročnih kapelic. Pogovor je nanesel na poroko, Lane pa takrat še ni vedela, da ima Crescent pri sebi že pripravljen zaročni prstan. Crescent jo je nato zaprosil, par pa se je poročil 31. avgusta 2025. Danes, nekaj več kot leto dni po poroki, pričakujeta prvega otroka.

Njena glasbena kariera traja že več kot desetletje

Nikki Lane je na country glasbeni sceni prisotna že več kot desetletje. Svoj debitantski album Walk of Shame je izdala leta 2011, sledili pa so albumi All or Nothin’ leta 2014, Highway Queen leta 2017 in Denim & Diamonds leta 2022. Prepoznavna je po kombinaciji countryja, rocka in tako imenovanega outlaw countryja. V svoji karieri je sodelovala tudi z znanimi glasbenimi imeni, med drugim z Lano Del Rey, Joshom Hommom in Sierro Ferrell. Za album Highway Queen je prejela številne pohvale kritikov, leta 2017 pa je osvojila tudi Ameripolitan Music Award za najboljšo izvajalko outlaw countryja.