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BIZARNA ZGODBA

Znana pevka se je sprla s trgovino zaradi ptiča za 13.383 evrov, zdaj zanj zahtevajo kar 13,38 milijona (VIDEO)

Pevka trdi, da so jo v newyorški trgovini obravnavali zviška, ko je želela kupiti mehanskega ptiča. Lastnik njeno različico dogodkov zavrača, spor pa je dobil nepričakovan preobrat.
Kelly Clarkson FOTO: Reuters
Kelly Clarkson FOTO: Reuters
A. G.
 15. 10. 2026 | 18:50
 15. 10. 2026 | 18:50
3:08
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Ameriška pevka Kelly Clarkson se je zapletla v nenavaden javni spor z newyorško trgovino Art of Play. Povod je bil mehanski ptič, ki poje in pleše ter naj bi bil vreden približno 13.383 evrov. Pevka je na družbenem omrežju X zapisala, da so ji v trgovini dali občutek, da si predmeta ne more privoščiti, in ji namesto tega ponudili cenejšo možnost. Clarkson je svojo izkušnjo primerjala s prizorom iz filma Čedno dekle (Pretty Woman), v katerem prodajalci podcenjujejo lik, ki ga igra Julia Roberts. Zapisala je, da je trgovina zaradi odnosa zaposlenega izgubila veliko kupčijo.

Lastnik trgovine Adam Rubin njeno različico dogodkov zavrača. Pojasnil je, da mehanski ptič z imenom Molly, ki je razstavljen v trgovini, ni naprodaj, saj je del njihovih predstav. Po njegovih besedah naj bi pevki ponudili ogled podobnega ptiča, ki bi ga lahko kupila za približno 1784 evrov, vendar je trgovino zapustila, še preden so ji ga pokazali. Clarkson je takšno pojasnilo zavrnila in lastnika obtožila, da ne govori resnice. Vztrajala je, da ji je zaposleni ob vprašanju o ptiču omenil ceno približno 13.383 evrov in nato predlagal cenejšo možnost. Trgovina je pozneje sporočila, da je šlo za nesporazum, in izrazila upanje, da bodo zadevo lahko razrešili.

Ptič je zdaj naprodaj za 13,38 milijona evrov

Spor je medtem dobil še bolj nenavaden preobrat. Zaradi izjemnega zanimanja, ki ga je zgodba povzročila, je trgovina za ptiča Molly določila ceno približno 13,38 milijona evrov. Lastnik je potezo predstavil kot odziv na veliko povpraševanje po predmetu, ki je nenadoma postal spletna senzacija.

Posnetek varnostnih kamer, ki je prišel v javnost, prikazuje pevko med obiskom trgovine. V njej je preživela približno pet minut, vendar posnetek nima zvoka, zato ni mogoče preveriti, kaj natančno sta si sogovornika povedala.

Spor se je preselil na družbena omrežja

Po javnih objavah pevke so se na spletu oglasili številni njeni oboževalci, trgovina pa se je znašla pod plazom kritik. Po navedbah lastnika so zaposleni prejeli tudi grožnje, profil trgovine na platformi Yelp pa je bil začasno onemogočen zaradi odzivov uporabnikov. Clarkson je medtem nadaljevala svoje nastope in se 14. oktobra pojavila na odru v Las Vegasu.

Spor tako ostaja predvsem beseda proti besedi: pevka trdi, da so jo obravnavali zviška, trgovina pa vztraja, da je šlo za nesporazum. Ker posnetek ne vsebuje zvoka, ključnega dela njunega pogovora ni mogoče neodvisno preveriti.

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