Znana pevka umrla po padcu z balkona! Šlo naj bi za nesrečo, a se je pojavil srhljiv posnetek (VIDEO)

Turška glasbena zvezdnica Gül Tut, znana pod umetniškim imenom Güllü, je tragično umrla v starosti 52 let, potem ko je padla z balkona svojega stanovanja v šestem nadstropju v Yalovi. Nesreča se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah 26. septembra 2025 v okrožju Harmanlar, reševalno vozilo pa je klic prejelo okoli 1. ure zjutraj. Ob prihodu so zdravniki lahko le potrdili smrt, truplo pa so prepeljali v mrtvašnico na obdukcijo.

Kmalu po tem, ko je novica o tragediji prišla v javnost, je njena hči na družbenih omrežjih delila tole: »V grozljivi nesreči smo izgubili mojo mamo, slavno umetnico Güllü. V poročilih, ki krožijo po družbenih omrežjih, da je šlo za samomor, ni nobene resnice,« je zapisala.

Po poročanju turških medijev je bila Güllüjeva v času nesreče doma s hčerko in prijateljico, ko je nenadoma izgubila zavest in padla z balkona.

Njen dolgoletni menedžer Erhan Arı je razkril: »Vsi, družina in bližnji, vemo, da je imela težave z ravnotežjem in da se je zdravila. Pred mnogimi leti je imela prometno nesrečo in si je težko opomogla. Hoja je bila zanjo zelo težka. Bolečina je bila prevelika.« Poudaril je tudi, da pevka ni bila alkoholičarka, in zavrnil ugibanja, ki so se pojavila v nekaterih medijih. »Bila je oseba, ki ni uživala alkohola do te mere, da bi izgubila nadzor,« je zaključil.

Srhljiv posnetek varnostne kamere

Je pa največ pozornosti javnosti pritegnil posnetek iz stanovanja, kjer je pevka tragično umrla. Čeprav naj bi šlo za nesrečo, je pevec Cenk Eren odkrito izrazil svoje dvome o načinu pevkine smrti: »To je res čudno ... Upam, da se vsi motimo, saj bomo sicer odkrili grozno resnico. Razrešitev tega ne bi smela trajati več kot dva ali tri dni.«

Pevka Beste Açar se je odzvala podobno in trdila, da je posnetke pozorno poslušala in resno pripomnila: »Slišala sem dekle, ki je kričalo: 'Vrgla je svojo mater, vrgla je svojo mater.' Verjamem, da je bila v stanovanju še tretja oseba in to je treba preiskati.«