Znana pevka vpila z balkona, dobila neprijeten odgovor in se skrila v sobo (VIDEO)

Znana pevka Bebe Rexha je prispela v London, mesto jo je navdušilo. A ameriška pop zvezda je doživela pravo britansko dobrodošlico, ko je poskušala posneti posnetek za družbena omrežja.

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Ko je z balkona svojega hotela snemala londonsko panoramo, je 36-letnica veselo prepevala: »Spet v Londonu, vrnili smo se v London.« Nato je zavpila: »Pozdrav, London!«, a kmalu je sledil odgovor, ki je nasmejal družbena omrežja.

Nekdo ji je namreč sporočil »Utihni!«, kar je pevko povsem šokiralo in si je usta iz začudenja pokrila z roko. Nato je zavreščala in se umaknila nazaj v hotelsko sobo.

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Pevka je nazadnje ubrala sarkastičen ton pri opisu svojega viralnega posnetka in zapisala: »Čutim ljubezen v Londonu!«