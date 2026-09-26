Znana voditeljica po smrti sina Cindy Crawford: »Imate resne težave v družini«

Ameriška novinarka in voditeljica Megyn Kelly je na družabnih omrežjih prožila pravi plaz kritik, ko se je obregnila ob eno najbolj znanih manekenk Cindy Crawford ter izrazila svoje mnenje glede smrti njenega sina Presleyja Gerberja. Komaj 27-letni model, ki se je Cindy Crawford rodil v zakonu z Randejem Gerberjem, je v nedeljo umrl v kalifornijskem centru za odvajanje od alkohola in prepovedanih drog. Policija je potrdila, da njegovo smrt preiskujejo kot posledico zaužitja prevelikega odmerka mamil.

Nekdanja voditeljica Fox News je le dan pozneje v svojem podkastu komentirala Presleyjevo smrt in kritizirala način, na katerega sta ga vzgojila Crawford in Gerber. »Bodimo iskreni, ko je bil še mladoleten, je bil kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Če to ni klic na pomoč in nekaj, ob čemer bi se morali starši zamisliti, ne vem, kaj je,« je dejala Kelly in nadaljevala: »Ko si vaš 21-letni sin na obraz vtetovira napis 'napačno razumljen', imate resne težave v družini. Takrat bi se morali vključiti vse člani in se na situacijo odzvati.«

Njene besede so sicer povsem v nasprotju s pričevanji virov, blizu družini, ki vse od mladeničeve smrti poudarjajo, da so si bili Gerberjevi izredno blizu, tako složni kot so delovali pred fotografskimi objektivi, pa da so bili tudi v resnici. »Družina je bile vedno neverjetno povezana, Cindy in Rande sta svoje otroke oboževala, Presley in sestra Kaia pa nista bila le sorojenca, bila sta najboljša prijatelja. Vsi so v šoku in neutolažljivi,« je v nedeljo za ameriške medije med drugim dejal eden od prijateljev družine.

»Mladenič je mrtev in vaš prvi vzgib je kritizirati njegove starše. To ni mnenje. To je krutost, ki jo želite prikazati kot komentar,« pa se je na izjavo Megyn Kelly odzval uporabnik družabnega omrežja. »Tega ne bom poslušala, ker če napadate mater ali starše na dan, ko je njihov sin umrl zaradi odvisnosti, je vaša raven sočutja manjša od nič. Ste odvratna oseba,« pa je dodala druga uporabnica. »Kot mati otroka, ki se bori z odvisnostjo, se mi srce para za družino Gerber. Zasvojenosti ni mar, kdo ste ali od kod prihajate. Ko k temu dodate še težave z duševnim zdravjem, postane to najhujša nočna mora vsakega starša,« je zaključila tretja uporabnica.

Presley je v letih pred smrtjo odkrito govoril o svojih težavah z zlorabo substanc in o težavah z duševnim zdravjem. Marca je objavil videoposnetek, na katerem uporablja eksperimentalno zdravilo ibogain kot del razstrupljevalne terapije Psihoaktivna snov je v Združenih državah Amerike sicer nezakonita, zato se je Presley zdravil v Cancúnu v Mehiki, izkušnjo pa je opisal kot grozljivo.