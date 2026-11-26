Kar bi moralo biti eno najsrečnejših obdobij v njenem življenju, se je za britansko televizijsko voditeljico in zdravnico Renée Hoenderkamp sprevrglo v pravi pekel. Pri 59 letih je razkrila, da je noseča s tretjim otrokom, skoraj štiri desetletja po rojstvu prvorojenca. Veselo novico je sporočila kar med televizijsko oddajo v živo na televiziji GB News, a si niti predstavljala ni, kako kruti bodo nekateri odzivi.

Voditeljica je zato v jutranji oddaji spregovorila o žaljivih sporočilih, ki jih je prejela po razkritju nosečnosti. Nekateri so jo označili za sebično in odvratno, eden izmed posameznikov pa je šel še dlje.

»Prejela sem celo sporočilo, v katerem je pisalo: 'Upam, da bo tvoj otrok umrl.'«

Zanosila po tretjem poskusu

Renée je že mama 37-letnega sina Caluma in osemletne hčerke Alice. Z njenim 66-letnim partnerjem Colinom Natalijem sta si zaželela še enega otroka. Ker v Veliki Britaniji ni našla klinike za umetno oploditev, ki bi jo bila pripravljena sprejeti zaradi njene starosti, se je odpravila na Poljsko. Zanosila je po tretjem poskusu, prihodnje leto pa bo povila deklico.

Takrat bo že dopolnila 60 let. Priznala je, da so jo kruti komentarji tako prizadeli, da je začela dvomiti o svoji odločitvi. Ob strani ji je stal partner, ki jo je spomnil, da bo njuna deklica odraščala obdana z ljubeznijo in da ji bosta lahko zagotovila finančno varnost.

Opozorila na dvojna merila

Voditeljica je opozorila tudi na dvojna merila v družbi. Medtem ko se številni zgražajo nad njeno starostjo, se skoraj nihče ne obregne ob dejstvo, da je oče otroka star 66 let. Spomnila je, da moški postajajo očetje tudi pri 70 ali 80 letih, ne da bi bili deležni primerljivih kritik.

Televizijska voditeljica bo pri 60 letih tretjič postala mama. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Renée je prepričana, da ima danes veliko več potrpljenja, življenjske modrosti in časa za vzgojo otrok, kot jih je imela pri 21 letih, ko je prvič postala mama. Zaveda se, da svoji deklici ne more zagotoviti, da bo ob njej še dolga desetletja, vendar poudarja, da takšnega zagotovila ne more dati noben starš. Predvsem pa si želi, da bi ljudje v prihodu njene deklice videli razlog za veselje in ne za sovraštvo.