Znana vsebina princesine oporoke: sinu ni zapustila ničesar

Pet mesecev po smrti švedske princese Désirée, sestre švedskega kralja Karla XVI. Gustava, so prebrali njeno oporoko. Ta ni razkrila le obsega njenega premoženja, temveč tudi, kdo bo podedoval bogastvo. Princesa Désirée Švedska je stara 88 let umrla v začetku letošnjega leta. Bila je tretja hči princa Gustava Adolfa in njegove žene princese Sibil Saško-Koburško-Gotske.

Veliko premoženje pokojne princese

Kot poroča švedski Expressen, je popis premoženja, predložen švedski davčni upravi pokazal, da je princesa za seboj pustila dediščino v vrednosti 126 milijonov švedskih kron, kar znaša približno 11 milijonov evrov. Njeno premoženje vključuje gotovino, delnice, nakit v vrednosti približno 90.000 evrov ter stanovanje v kraju Santa Ponsa, vredno okoli 600.000 evrov. Stanovanje se nahaja v istem delu otoka, kjer je živela njena pokojna sestra, princesa Birgitta Švedska.

Vse hčerkama, nič sinu

Po navedbah švedskih medijev si bosta premoženje razdelili njeni hčerki, 59-letna Christina Louise De Geer in 57-letna Hélène Silfverschiöld, medtem ko bo njen sin, 61-letni Carl Silfverschiöld, ostal brez dediščine. Čeprav je odločitev pritegnila veliko pozornosti, razlog zanjo ni družinski spor. Princesa Désirée je v oporoki pojasnila, da je njen edini sin že prejel precejšen del premoženja po svojem očetu.

Po smrti očeta, barona Niclasa Silfverschiölda, leta 2017 je Carl podedoval celotno njegovo zasebno premoženje, ocenjeno na približno 2,38 milijona evrov, ter nadzor nad njegovimi skladi, katerih vrednost je bila ocenjena na več kot 46 milijonov evrov. Ker je treba švedske sklade po smrti lastnika postopoma razpustiti, je bila ustanovljena družba z omejeno odgovornostjo, Carl pa je postal njen glavni izvršni direktor. Danes upravlja približno 20.000 hektarjev zemljišč.

Po zaključku postopkov je upravitelj posestva, Carl-Fredrik Herslow, pojasnil, da so otroci barona Niclasa Silfverschiölda in princese Désirée dosegli dogovor, po katerem sta sestri prejeli ustrezno finančno nadomestilo. Tako je princesa Désirée v svoji zadnji volji jasno zapisala, da želi svoje preostalo premoženje zapustiti hčerkama, saj je bil sin že pred tem finančno preskrbljen z očetovo dediščino.