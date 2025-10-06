Znani Američani za obrambo ustave

Več kot 550 znanih osebnosti v ZDA je prejšnji teden oživilo Odbor za prvi ustavni amandma – skupino, ki je bila prvič organizirana v času preganjanja domnevnih komunistov po drugi svetovni vojni, poroča ameriški javni medij NPR.

Namen skupine oz. odbora, ki ga vodi aktivistka in igralka Jane Fonda, je obramba ustavnih pravic Američanov v času, ko zvezna vlada pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa ponovno vodi kampanjo za utišanje kritikov v vladi, medijih, sodstvu, akademskih krogih in zabavni industriji.

Janin oče Henry Fonda je bil eden od prvih članov istoimenskega odbora, ki je bil ustanovljen v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je senator Joseph McCarthy s svojim zloglasnim odborom za protiameriške dejavnosti uničeval kariere hollywoodskih umetnikov z obtožbami, da so komunisti.

Odbor v ustanovnem pismu navaja

V novem odboru so med drugimi filmski ustvarjalci Spike Lee, Barry Jenkins, J. J. Abrams, Patty Jenkins, Aaron Sorkin in Judd Apatow, glasbeniki Barbra Streisand, John Legend, Janelle Monáe, Gracie Abrams in Billie Eilish, igralci Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Kerry Washington, Pedro Pascal, Natalie Portman, Viola Davis in Ben Stiller ter številne druge znane osebnosti.

Odbor v ustanovnem pismu navaja, da je bil prvotni odbor ustanovljen v času zatiranja in preganjanja državljanov zaradi njihovih političnih prepričanj. »Te sile so se vrnile in zdaj je naša naloga, da se združimo v obrambi svojih ustavnih pravic,« navaja pismo. »Stara sem 87 let. Videla sem vojno, represijo, proteste in nasprotovanje. Bila sem slavljena in označena za sovražnico države. A lahko vam povem, da je to najbolj strašljiv čas v mojem življenju,« je ob ustanovitvi skupine dejala Jane Fonda.