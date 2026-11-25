Ameriški igralec John Malkovich, ki je od 5. maja letos tudi hrvaški državljan, saj ima po očetovi strani hrvaške korenine, je v znani oddaji ameriške televizijske postaje CBS 60 minutes (60 minut) priznal, da je zaradi zloglasnega Bernieja Madoffa izgubil »vse, kar je kdaj ustvaril«. Igralec, nagrajen z emmyjem, se je spominjal trenutka, ko je izvedel za Madoffovo aretacijo, in obupa ob zavedanju, da je dobesedno čez noč izginil ves njegov denar.

»To je bilo skoraj vse, kar sem kadar koli ustvaril,« je bil odkrit zvezdnik filma Divji konj številka devet (Wild Horse Nine), ki je odprl letošnji ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe. Pisal se je 11. december 2008, ko se je po režiji igre v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico vrnil domov in izvedel, da je FBI prav tistega dne prijel Madoffa. »Videl sem njegovo fotografijo v lisicah in si mislil, oh, to bi lahko bilo zanimivo,« je razložil. Z ženo sta že takrat vedela, da to ni dobra novica, saj sta svojemu poslovnemu direktorju dala dovoljenje, da njun denar investira pri Madoffu. V času njegove aretacije je imel igralec pri njem približno 2,3 milijona dolarjev (2,06 milijona evrov) vrednostnih papirjev, je po poročanju New York Posta razvidno z izpiska računa družbe Bernard L. Madoff Investment Securities LLC z dne 30. novembra 2008, zadnjega izpiska pred Madoffovo aretacijo.

Slavnemu igralcu je 13. junija letos hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina (na fotografiji desno) izročil hrvaški potni list. FOTO: Boris Kovačev/Cropix

Madoff je sinovoma noč pred aretacijo priznal, da je bila njegova operacija velika Ponzijeva shema, preden sta ga prijavila zvezni policiji. Ogoljufal je več kot 37.000 ljudi v 136 državah v skupni vrednosti približno 65 milijard dolarjev (58,3 milijarde evrov), kar je največja prevarantska shema v zgodovini. Med tisoči opeharjenih navadnih vlagateljev so bili tudi režiser Steven Spielberg, igralec Kevin Bacon in dobitnik Nobelove nagrade za mir Elie Wiesel.

»Veš, iščeš krivca. Naredil boš to in ono. In potem se zaveš: Glej. Zakaj ne utihneš? Kar koli si že izgubil, večina ljudi ne bo nikoli imela niti desetine tega denarja. In to ne glede na to, kaj počnejo. Nadaljuj svoje življenje. In to je to,« si je Malkovich, ko je zaradi vsega skupaj spet začel kaditi cigarete, v želji, da mu izguba denarja ne bi uničila življenja, ves čas ponavljal. Madoff, ki je priznal krivdo po vseh 11 točkah obtožnice, je bil obsojen na 150 let zapora. Umrl je 14. aprila 2021 med prestajanjem zaporne kazni.