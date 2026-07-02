Legendarni igralec ima neozdravljivo bolezen, tako je vplivala nanj

Galerija
Ameriški igralec Danny Glover, znan tudi po vlogi v več delih akcijske uspešnice Smrtonosno orožje, je razkril, da ima Alzheimerjevo bolezen, pri spopadanju z neozdravljivo boleznijo pa se opira predvsem na svojo družino. Doslej je bolezen vplivala na njegov govor in upočasnila njegovo gibanje, poročajo tuje tiskovne agencije. Devetinsedemdesetletni igralec, ki je nastopil tudi v drami Barva škrlata iz leta 1985 in biografskem filmu Mandela iz leta 1987, v katerem poleg Gloverja v vlogi borca proti apartheidu Nelsona Mandele igra tudi igralka Alfre Woodard kot njegova žena Winnie, je za ameriški NBC v sredo povedal, da se z najpogostejšo obliko demence spopada že vrsto let.
»V nekem smislu lahko živim z njo,« je opisal Glover. Prepričan je, da se bodo stvari z napredovanjem bolezni spreminjale, nevrodegenerativna bolezen pa je doslej vplivala na njegov govor in upočasnila njegovo gibanje, a mu, kot pravi, pri tem pomaga njegova družina.
Glover, ki je leta 2022 prejel častnega oskarja, je plodovit igralec z impresivnim razponom vlog. Med njegove nepozabne filmske vloge sodita tudi skorumpiran policist v trilerju Priča iz leta 1985, ki ga je režiral Peter Weir, in komična vloga v ekscentričnem filmu Wesa Andersona Veličastni Tenenbaumi iz leta 2001, v katerem je nastopil ob boku Gena Hackmana. Igral je tudi v televizijskih serijah Hill Street Blues in Urgenca.
Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence in predstavlja od 60 do 80 odstotkov vseh primerov demence, ki se kaže v različnih bolezenskih stanjih. Naravni potek bolezni je značilen po progresivnih kognitivnih primanjkljajih, ki prizadenejo spomin, govorne sposobnosti, izvršilne funkcije, zmožnost abstrakcij, vedenjskih motnjah in funkcionalni okvari, z izgubo avtonomije in vse večjo odvisnostjo od pomoči drugih, piše na spletni strani slovenskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje.