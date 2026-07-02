Legendarni igralec ima neozdravljivo bolezen, tako je vplivala nanj

Ameriški igralec Danny Glover, znan tudi po vlogi v več delih akcijske uspešnice Smrtonosno orožje, je razkril, da ima Alzheimerjevo bolezen, pri spopadanju z neozdravljivo boleznijo pa se opira predvsem na svojo družino. Doslej je bolezen vplivala na njegov govor in upočasnila njegovo gibanje, poročajo tuje tiskovne agencije. Devetinsedemdesetletni igralec, ki je nastopil tudi v drami Barva škrlata iz leta 1985 in biografskem filmu Mandela iz leta 1987, v katerem poleg Gloverja v vlogi borca proti apartheidu Nelsona Mandele igra tudi igralka Alfre Woodard kot njegova žena Winnie, je za ameriški NBC v sredo povedal, da se z najpogostejšo obliko demence spopada že vrsto let.

»V nekem smislu lahko živim z njo,« je opisal Glover. Prepričan je, da se bodo stvari z napredovanjem bolezni spreminjale, nevrodegenerativna bolezen pa je doslej vplivala na njegov govor in upočasnila njegovo gibanje, a mu, kot pravi, pri tem pomaga njegova družina.

Znan je tudi po vlogi v več delih akcijske uspešnice Smrtonosno orožje. FOTO: Press Release

Glover, ki je leta 2022 prejel častnega oskarja, je plodovit igralec z impresivnim razponom vlog. Med njegove nepozabne filmske vloge sodita tudi skorumpiran policist v trilerju Priča iz leta 1985, ki ga je režiral Peter Weir, in komična vloga v ekscentričnem filmu Wesa Andersona Veličastni Tenenbaumi iz leta 2001, v katerem je nastopil ob boku Gena Hackmana. Igral je tudi v televizijskih serijah Hill Street Blues in Urgenca.

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence in predstavlja od 60 do 80 odstotkov vseh primerov demence, ki se kaže v različnih bolezenskih stanjih. Naravni potek bolezni je značilen po progresivnih kognitivnih primanjkljajih, ki prizadenejo spomin, govorne sposobnosti, izvršilne funkcije, zmožnost abstrakcij, vedenjskih motnjah in funkcionalni okvari, z izgubo avtonomije in vse večjo odvisnostjo od pomoči drugih, piše na spletni strani slovenskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje.