Znani igralec razkril, kako se brani pred spletnim sovraštvom: Komentarjev sploh ne berem

Družbena omrežja so izbrisala velik del meje med zvezdniki in njihovim občinstvom. Facebook, Instagram, TikTok in druga družbena omrežja so v zadnjih letih spremenila pomen besede zvezdnik. Za pozornost milijonov ljudi danes ni več nujno treba biti filmski igralec, glasbenik ali televizijska osebnost. Z dovolj sledilci jo lahko dobi praktično vsak.

Pozornost ima svojo ceno.

O vplivu družbenih omrežij, influencerjev in zvezdnikov sta na Weekend Media Festivalu spregovorila igralec Goran Bogdan in avtor bloga Iskusni Početnik Branimir Brkljač. Glavno vprašanje razprave je bilo, kako vpliv, ki ga posameznik dobi na družbenih omrežjih, uporabiti za nekaj koristnega, ne da bi pri tem v množici lažnih profilov, žalitev in nepoklicanih mnenj izgubil samega sebe.

Komentarjev preprosto ne bere

Bogdan, ki je med drugim sodeloval pri kampanjah proti sovražnemu govoru, ima za spletni negativizem precej preprosto rešitev. Pojasnil je, da zaradi svojega duševnega zdravja komentarjev ne bere in se z negativnostjo oziroma spletnim »hejtom« ne ukvarja. Njegova glavna služba ostaja igralstvo, je poudaril. Kadar pa začuti, da bi lahko s svojo prepoznavnostjo pripomogel k pozitivni spremembi, je pripravljen sodelovati tudi pri družbenih kampanjah. To je storil tudi pri odmevnem videu »Hejt, sLOVEni, još ste živi?«, ki ga je pripravil bosansko-hercegovski magazin Buka. V njem sta poleg Bogdana nastopili tudi Severina in Hristina Popović, namen projekta pa je bil opozoriti na problem sovražnega govora.

Odziv ga je presenetil

Bogdan je priznal, da tako velikega odziva javnosti na projekt ni pričakoval. Prav množična reakcija pa je pokazala, kako močno orožje je lahko kombinacija prepoznavnega obraza in družbenih omrežij. Če se njun vpliv uporabi premišljeno, lahko sporočilo v zelo kratkem času doseže ogromno ljudi. Igralec je bil zadovoljen predvsem s tem, da je kampanji uspelo opozoriti na problem, s katerim se na spletu vsak dan srečuje vse več ljudi. Še nekoliko ostrejši je bil Branimir Brkljač. Po njegovih besedah živimo v času, ko imamo na voljo ogromno znanja in informacij, vendar temu pogosto manjka razmislek. Opozoril je tudi na zanimiv paradoks družbenih omrežij: influencerji si želijo postati zvezdniki, medtem ko bi morali pri širjenju vpliva več prostora dobivati ljudje, ki imajo za določeno področje dejansko znanje, izkušnje in verodostojnost.

Vsak lahko dobi svojih pet minut slave

Družbena omrežja so nekdanji sistem zvezdništva postavila na glavo. Včasih so o tem, kdo bo dobil prostor pred množičnim občinstvom, odločali predvsem televizija, časopisi, radio in filmski studii. Danes lahko posameznik svojo publiko zgradi sam. Toda enaka tehnologija, ki omogoča neposreden stik z milijoni ljudi, omogoča tudi anonimne napade, žaljenje in organizirane valove sovraštva. Bogdanov recept je zato skoraj presenetljivo preprost: ni treba prebrati vsega, kar internet napiše o tebi. Včasih je najbolj učinkovito orožje proti spletnemu hejtu prav to, da mu ne namenimo pozornosti.