Znano, kaj sta Donald in Melania Trump počela prvo noč v Beli hiši

Ko sta z ženo Melanio stala na hodniku, sta pogledala v Lincolnovo spalnico. Trump se je spominjal: »To je bila nadrealna izkušnja.

Vprašal sem jo, ali verjame temu, da sva v Beli hiši in pred Lincolnovo spalnico.« Dodal je: »Traja nekaj časa, da se privadiš … Verjetno se še vedno nisem. To je pač posebno mesto, kaj naj rečem?«

Lincolnova spalnica, ki se nahaja v drugem nadstropju Bele hiše, je imela skozi zgodovino različne funkcije. Leta 1961 jo je takratna prva dama Jacqueline Kennedy z namenom, da bi ustvarila intimnejši prostor za družinske obroke, spremenila v predsedniško jedilnico.

FOTO: Profimedia

Spremembe v prostoru odražajo spreminjajoče se potrebe in okuse vsake administracije.

Med večerjo je Trump predstavil tudi svoje obsežne načrte za prenovo Bele hiše. Glavna poteza je nova plesna dvorana v vrednosti 230 milijonov evrov. Dvorana bo sprejela do 999 gostov.

Med pomembnimi donatorji projekta so tehnološki velikani Amazon, Apple in Google, pa tudi posamezniki, kot so Harold Hamm in bratje Winklevoss. Projekt je zasnovan na zasebnih investicijah, prispevki se zbirajo prek neprofitne organizacije Trust for the National Mall.

FOTO: G.Blakeley/Gettyimages

Trump je prav tako razkril načrte za postavitev slavoloka zmage v bližini Arlington Memorial Bridge.

Pohvalil se je z nedavnimi prenovami Rožnega vrta, kjer so sedaj tlakovane poti in vrtno pohištvo, ter predstavil idejo predsedniške dvorane slavnih ob Zahodni kolonadi Bele hiše, povzema Economic times.