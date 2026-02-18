Znano, kaj bo Melania storila z eno svojih najbolj znanih večernih oblek

Prva dama ZDA Melania Trump bo večerno obleko, ki jo je lani nosila na inavguracijskem plesu po prisegi njenega moža Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA, v četrtek uradno darovala muzeju Smithsonian. Tam bo razstavljena v galeriji prvih dam, so sporočili iz urada prve dame ZDA.

Zbirka v galeriji prvih dam

Muzej ameriške zgodovine Smithsonian nadaljuje več kot stoletno tradicijo zbiranja svečanih inavguracijskih oblek prvih dam ZDA. Zbirka v galeriji prvih dam zajema okrog tisoč predmetov, od oblek do osebnih predmetov, je sporočil urad.

Melania Trump je že leta 2017 muzeju podarila večerno obleko rumenkaste barve brez naramnic, ki jo je istega leta nosila na inavguracijskem plesu ob prvi Trumpovi prisegi na položaj predsednika leta 2016.

Črno-belo obleko brez naramnic je oblikoval modni oblikovalec Herve Pierre, ki ga je v dokumentarnem filmu z naslovom Melania mogoče videti, kako obleko riše za prvo damo in jo prilagaja, poroča PBS.

Ne gre za obleko Adama Lippesa, ki jo je Melania Trump nosila ob Trumpovi prisegi za drugi predsedniški mandat na stopnicah pred kongresno palačo in je vzbujala pozornost zaradi klobuka s širokim robom. Tega je oblikoval Eric Javits.

Tradicijo podarjanja traja od začetka 20. stoletja

Tradicijo podarjanja večernih plesnih oblek muzeju Smithsonian je v začetku 20. stoletja sprožila prva dama predsednika Howarda Tafta, Helen Taft, ki je svojo plesno obleko darovala leta 1909, navaja na svoji spletni strani Smithsonian.