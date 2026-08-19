Znano, kako se bodo poslovili od znane pisateljice: družina bo izpolnila njeno zadnjo željo

Po smrti ene najbolj prepoznavnih in brezkompromisnih pisateljic v regiji Vedrane Rudan so znane podrobnosti njenega zadnjega slovesa, navaja Riportal. Javnega pogreba tako ne bo. Njeni najbližji bodo namreč spoštovali željo, ki jo je izrazila še za življenja – od nje se bodo poslovili daleč od oči javnosti.

Kraj in čas bosta ostala skrivnost

Vedrano Rudan bodo k zadnjemu počitku pospremili v najožjem družinskem krogu. Kraj in čas slovesa ne bosta javno objavljena, saj naj bi si pisateljica želela zasebnega in intimnega slovesa. Rudanova je umrla 18. avgusta 2026 po dolgi in težki bolezni, v 77. letu starosti. Vest o njeni smrti so sporočili tudi na njeni uradni strani, in to na način, ki je bil povsem v skladu z njenim značilnim, črnim humorjem.

»Vedrana je odšla na območje brez signala«

Ta stavek ni bil izbran naključno. Rudanova je podobno prispodobo uporabila že med enim svojih televizijskih nastopov, ko je odprto govorila o bolezni in smrti.

O bolezni je govorila brez olepševanja

Pisateljica in kolumnistka je v zadnjih letih brez zadržkov pisala tudi o svojem zdravljenju. Javnosti je razkrila, da se bori z rakom žolčnih vodov, o bolezni, zdravstvu in lastnem soočanju s smrtjo pa je govorila v slogu, po katerem jo je poznala vsa regija – neposredno, ostro in brez olepševanja.

Njeno zadnje slovo bo povsem drugačno od njenega glasnega javnega življenja – tiho, zasebno in samo v krogu najbližjih. Tako, kot si je želela sama.

Pisati ni prenehala niti v zadnjih tednih svojega življenja. Na njenem blogu Djevojka u zagrljaju metastaza je zadnji zapis objavljen 26. julija 2026. Tudi v njem se je ukvarjala z boleznijo, zdravljenjem in razmerami, s katerimi se srečujejo bolniki in zdravstveni delavci.