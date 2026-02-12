  • Delo d.o.o.
STRAN OD OČI

Znano, kam se je skrila Sarah Ferguson

Nekdanja vojvodinja je pripravljena storiti vse, da bi si povrnila ugled.
FOTO: Reuters

FOTO: Manon Cruz/Reuters

FOTO: Toby Melville Action Images Via Reuters

FOTO: Toby Melville Reuters

FOTO: Paul Childs Action Images Via Reuters

FOTO: Reuters
M. Fl.
 12. 2. 2026 | 09:00
3:46
Nekdanja vojvodinja Yorka, Sarah Ferguson, trenutno umaknjena izpod luči žarometov, ureja misli. Nedavno je s prijatelji nekaj dni preživela v francoskih Alpah, nato pa odpotovala v Združene arabske emirate. Tja je prišla, da bi v miru preživela čas s svojo mlajšo hčerko, 35-letno princese Eugenie, ki se je kot direktorica galerije Hauser & Wirth udeležila umetniškega sejma  v Dohi. Namesto javnega kesanja zaradi neprestanih razkritij o njenem prijateljstvu z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom 66-letna Sarah po poročanju virov že išče novo ekipo za odnose z javnostmi, ki bi jo zastopala, medtem ko načrtuje vrnitev v Veliko Britanijo. Prijateljem naj bi odkrito zaupala: »Moram se vrniti na delo. Potrebujem denar.«

FOTO: Manon Cruz/Reuters
Jasno je tudi dala vedeti, da njena prihodnost, kljub temu da ju je nekoč opisovala kot najsrečnejši razvezani par na svetu, ne vključuje njenega nekdanjega moža. Do nedavnega sta za Andrewem še neverjetnih trideset let po ločitvi živela skupaj v Royal Lodgeu, ogromni vili na posesti Windsor. V preteklih letih je nekdanja članica kraljeve družine javno branila bivšega moža, opisovala ga je kot prijaznega, dobrega človeka ter fantastičnega očeta, hkrati se je spretno izogibala naraščajočim obtožbam proti njemu. Sedaj naj bi po navajanju vira prijateljem zaupala: »Ko se vrnem, bom morala vzpostaviti distanco med mano in Andrewem.« Po poročanju se ne bo preselila v njegovo novo domovanje na kraljevem posestvu Sandringham v Norfolk-u, ostati namerava v okolici Windsorja, kjer bo kupila ali najela lastno hišo.

FOTO: Toby Melville Action Images Via Reuters
Vendar prijatelji menijo, da se Sarah moti, če misli, da lahko nadaljuje tam, kjer je ostala, in se vrne k normalnemu življenju. E-maili med nekdanjo vojvodinjo in Epsteinom kažejo, da ga je večkrat prosila za denar za odplačilo dolgov in za podporo. Sporočila dokazujejo, da je ostala v tesnem stiku z njim tudi po njegovem izpustu iz zapora zaradi spolnih prestopkov nad otroki; s svojima hčerkama, princeso Beatrice in Eugenie, je z njim celo odšla na kosilo le pet dni po njegovi izpustitvi. Zasebno mu je potem, ko je javno obsodila njegova dejanja, poslala ponižno opravičilo, v katerem je trdila, da je to storila zgolj za zaščito svoje kariere kot avtorice otroških knjig. Opisala ga je kot zanesljivega, velikodušnega in izvrstnega prijatelja. Daily Mail je poročal, da želijo prijatelji poudariti razliko med obtožbami, s katerimi se soočata Fergusonova in Andrew. Čeprav so dokazi o njenem sodelovanju z Epsteinom zelo skrb vzbujajoči, ona, za razliko od kraljevega brata, ki sicer zanika kakršno koli krivdo, ni obtožena nobenega kaznivega dejanja.

FOTO: Paul Childs Action Images Via Reuters
Kdo bo plačal vse?

Sarah je po poročanju globoko zaskrbljena za svoji hčerki, ki sta se, čeprav nedolžni, znašli v središču škandala. Medtem ko je kralj ukrepal, da bi zaščitil nečakinji in jih vabi na družinska srečanja, drugi niso bili tako navdušeni. Vir je razkril: »Sarah je jezna, ker sta njuni imeni domnevno odstranjeni s seznama gostov na rdečih preprogah in dobrodelnih dogodkih.« Glede vrnitve v Veliko Britanijo je vir brezkompromisen: »Ne vem, ali se Sarah slepi ali je obupana. Stara je 66 let, nima doma in vidnih prihodkov. Javnost je šokirana nad tem, kar je prebrala. Kako bo sploh plačala novo ekipo, da ji reši ugled? Načrtuje, da se bo vrnila v tipičnem Fergie stilu. Samo nisem prepričan, da bo javnost na to nasedla.«

FOTO: Toby Melville Reuters
britanska kraljeva družina monarhija princ Andrew Sarah Ferguson Jeffrey Epstein
