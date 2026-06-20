Znano, kje se bo v prihodnosti šolal princ George

»Palača Kensington lahko potrdi, da bo princ George od septembra obiskoval kolidž Eton,« je sporočil predstavnik palače. Princ William je prestižno šolo obiskoval med letoma 1995 in 2000, medtem ko se je princ Harry vanjo vpisal leta 1998 in jo zaključil leta 2003. Eton je internatska šola za dečke v grofiji Berkshire v Angliji. Ustanovljena je bila leta 1440 in velja za največjo internatsko šolo v državi. Med njenimi nekdanjimi učenci je tudi 20 britanskih predsednikov vlad, med njimi David Cameron in Boris Johnson.

George, ki bo prihodnji mesec dopolnil 13 let, se je skupaj z mlajšo sestro princeso Charlotte in bratom princem Louisom doslej šolal na šoli Lambrook v Ascotu. Pred tem sta starejša otroka princese Catherine in princa Williama obiskovala londonsko šolo Thomas's Battersea. Princ William je med šolanjem na Etonu pridobil številne izkušnje, ki so ga pripravljale na prihodnjo vlogo monarha. Poleg šolskih obveznosti je sodeloval tudi v različnih družabnih in športnih dejavnostih.

Bil je član elitnega dijaškega združenja Pop, najprestižnejšega dijaškega združenja oziroma telesa starejših dijakov na Etonu ter kapetan nogometne ekipe, kar mu je že v mladih letih pomagalo razvijati vodstvene sposobnosti. Tako kot njegov oče je tudi George neposredni dedič britanskega prestola. Čeprav je William že od otroštva vedel, kakšna usoda ga čaka, naj bi s princeso Catherine, da bi mu omogočila čim bolj brezskrbno otroštvo, namenoma odlašala s pogovorom o Georgeevi prihodnji vlogi kralja.

Kraljevi biograf Robert Lacey je lani dejal, da je George doslej živel razmeroma običajno otroštvo. Po njegovem mnenju to kaže na skrbnost in premišljenost staršev ter razkriva, kako dobro William razume breme kraljeve vloge. Po navedbah virov iz kraljevih krogov naj bi princ celo razmišljal o tem, da bi sinu naziv princ Walesa, če bi sam postal prestolonaslednik, preden bi George zaključil šolanje, podelil nekoliko pozneje. Starša namreč želita, da bi užival čim več svobode običajnega najstniškega življenja.

Poznavalci kraljeve družine poudarjajo, da William svojo vlogo očeta jemlje enako resno kot svojo prihodnjo vlogo monarha. Njegova glavna skrb je, da otroci življenja v kraljevi družini ne bi doživljali kot breme. Princesa Catherine je obiskovala mešano internatsko šolo Marlborough, nato pa študij nadaljevala na Univerzi St. Andrews, kjer je spoznala sedanjega moža.

Čeprav William in Catherine svoje otroke vzgajata bolj sodobno kot prejšnje generacije britanske kraljeve družine, je odločitev za Eton precej tradicionalna. George je sicer osnovno šolanje obiskoval v mešani dnevni šoli, zdaj pa ga starša pošiljata v eno najbolj tradicionalnih deških internatskih šol v Združenem kraljestvu, piše Page six.