Znano, zakaj je umrla Dolly Parton (VIDEO in FOTO)

V torek je, stara 80 let, umrla kraljica country glasbe Dolly Parton. Žalostno vest je, kot smo pisali, v videonagovoru s svetom delil njen nečak Bryan Seaver. »Da posnamem in objavim ta video, me je Dolly prosila že pred leti. Takrat ga nisem dojemal, kot nekaj, kar bo nekoč postalo resnično. Kot vodja njenih varnostnikov sem se zavedal, da bo ta trenutek težak, a do zdaj nisem zares vedel, kako težak,« je nagovor, ki je v le nekaj urah nabral več kot dva milijona odzivov, začel Seaver. Vzroka smrti ni razkril, so pa to dan po smrti ikonične glasbenice storili njeni predstavniki, ki so dejali, da je Dolly umrla »po kratki bitki z rakom«. Kakšnim, ni znano.

Dolly Parton je v preteklosti že govorila o svojih zdravstvenih težavah, prestala je nekaj operacij na rodilih, se borila z ledvičnimi kamni, težave ji je povzročal tudi imunski sistem in prebavila. »Kot sem v videoposnetkih govorila v preteklem letu, se soočam z določenimi zdravstvenimi težavami, na katere nisem bila pozorna, medtem ko sem skrbela za Carla,« je v enem zadnjih intervjujev za revijo People povedala Dolly in pojasnila, da takrat ni dovolj skrbela zase, saj ji je bil prednostna naloga mož, s katerim je preživela skoraj šest desetletij. Carl Thomas Dean je umrl marca lani.

Od Dolly se medtem poslavljajo vse največje svetovne ikone. »Svet brez Dolly se ne zdi mogoč, resničen ali pravilen. Toda zaradi večno radodarnega načina, kako je preživela svoj čas na tem svetu, in neštetih življenj, ki jih je spremenila na bolje, bo njena zapuščina večna,« je med drugim zapisala Taylor Swift, glasbena kolegica Shania Twain pa se je od Dolly poslovila z besedami: »Moje mentorice ni več. Bila je moja učiteljica pri pisanju pesmi in junakinja, ko je bilo govora o milosti in ponižnosti. V mojem srcu je zazevala velika luknja, a veselje, ki me objame že ob misli na njen nasmeh, me bo napolnjevalo z navdihom, dokler bom živa.«

Od glasbenice se je že v torek poslovil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je napovedal, da bodo v znak žalovanja ves teden zastave plapolale na pol droga, njej v čast pa je ikonična stolpnica v New Yorku Empire State Building zažarela v rožnatih odtenkih. V Nashville, kjer je živela in tudi umrla Dolly, so se medtem začeli zgrinjati njeni oboževalci, ki ji prinašajo cvetje, prižigajo sveče ter polagajo pisma zahvale in misli, ki so jih namenili eni največjih glasbenih legend vseh časov, s cvetjem pa so prekrili tudi Pločnik slavnih v Hollywoodu, kjer je Dolly pred dobrimi 40 leti dobila svojo zvezdo.

FOTO: Leonardo Munoz Afp

FOTO: Finn Gomez Getty Images Via Afp

Cvetje so mnogi položili tudi na njeno zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

FOTO: Mario Anzuoni Reuters