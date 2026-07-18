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Znova zaljubljena Katie Holmes: intimni trenutki z uglednim slikarjem

Utišala je govorice o domnevni zvezi z zvezdnikom kultne najstniške serije iz poznih devetdesetih let.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 18. 7. 2026 | 06:00
2:36
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Oboževalci so si želeli, da bi se Katie Holmes znova zbližala s svojim nekdanjim soigralcem iz serije Simpatije Joshuo Jacksonom, a igralka je javnost presenetila z novo romanco. Te dni so jo fotografi ujeli, kako se za roke drži z ameriškim umetnikom Jasonom Bardom Yarmoskyjem, kar je sprožilo ugibanja o novi ljubezni. Par je pritegnil pozornost na premieri filma Povabilo (The Invite), dobro razpoložena 47-letna Katie je tako utišala govorice o domnevni zvezi z zvezdnikom kultne najstniške serije iz poznih devetdesetih let.

Čeprav razmerja še nista uradno potrdila, njuna bližina in prepleteni prsti nakazujejo začetek nove romantične zgodbe. Na premieri filma, v katerem igrajo Penélope Cruz, Olivia Wilde in Seth Rogen, sta se družila s številnimi znanimi obrazi, med njimi z Robertom Downeyjem mlajšim in njegovo ženo Susan ter modno oblikovalko Donno Karan. Zanimivo je, da Katie Holmes in Penélope Cruz povezuje skupna preteklost: obe sta bili v ljubezenskem razmerju s Tomom Cruisom. Španska igralka je bila celo gostja na zabavi, ki sta jo Katie in Tom pripravila v Los Angelesu za vse, ki se niso mogli udeležiti njune poroke v Italiji.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Kdo je Jason Bard Yarmosky?

Moški, ki je osvojil srce Katie Holmes, se je rodil leta 1987 v New Yorku in velja za cenjenega sodobnega slikarja. Leta 2010 je diplomiral na Šoli za vizualne umetnosti v New Yorku. V svojem ustvarjanju se posveča temam staranja, minevanja časa in spomina.

Več kot desetletje je kot modele za svoje portrete uporabljal lastne stare starše ter raziskoval dostojanstvo, humor in ranljivost starosti, daleč od običajnih lepotnih idealov, osredotočenih na mladost. Njegova dela so bila razstavljena v uglednih muzejih in galerijah po svetu, od New Yorka in Los Angelesa do Pariza in Bruslja.

Po odmevni ločitvi od Toma Cruisa leta 2012, s katerim ima hčerko Suri, igralka svoje zasebno življenje skriva pred javnostjo. Njena najdaljša znana zveza po ločitvi je bila z igralcem Jamiejem Foxxom, s katerim sta bila, preden sta se leta 2019 razšla, skupaj šest let. Pozneje so jo povezovali še s kuharjem Emiliom Vitolom mlajšim in glasbenikom Bobbyjem Wootnom III., zdaj pa kaže, da je njeno pozornost osvojil nadarjeni newyorški umetnik Jason Bard Yarmosky, piše T-portal.

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