AMERIŠKA IGRALKA

Zoe Saldaña je najdonosnejša igralka

Nastopila je v vseh treh Avatarjih. Z vrha lestvice je izpodrinila Scarlett Johansson.
Za igro v kriminalnem muzikalu Emilia Perez je prejela oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo. FOTO: Daniel Cole Reuters

Za igro v kriminalnem muzikalu Emilia Perez je prejela oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo. FOTO: Daniel Cole Reuters

Zoe Saldaña je nastopila v vseh treh izjemno priljubljenih fantazijskih filmih. FOTO: © 2025 20th Century Studios Via Reuters

Zoe Saldaña je nastopila v vseh treh izjemno priljubljenih fantazijskih filmih. FOTO: © 2025 20th Century Studios Via Reuters

Scarlett Johansson je med drugim zaigrala v Maščevalcih. FOTO: Press Release

Scarlett Johansson je med drugim zaigrala v Maščevalcih. FOTO: Press Release

Tretji na lestvici najbolj donosnih igralcev je Samuel L. Jackson. FOTO: Getty Images

Tretji na lestvici najbolj donosnih igralcev je Samuel L. Jackson. FOTO: Getty Images

Za igro v kriminalnem muzikalu Emilia Perez je prejela oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo. FOTO: Daniel Cole Reuters
Zoe Saldaña je nastopila v vseh treh izjemno priljubljenih fantazijskih filmih. FOTO: © 2025 20th Century Studios Via Reuters
Scarlett Johansson je med drugim zaigrala v Maščevalcih. FOTO: Press Release
Tretji na lestvici najbolj donosnih igralcev je Samuel L. Jackson. FOTO: Getty Images
STA, I. R.
 2. 2. 2026 | 08:25
3:27
A+A-

Ameriška igralka Zoe Saldaña je s filmom Avatar: Ogenj in pepel v režiji Jamesa Camerona postala najdonosnejša igralka vseh časov. Njeni filmi so po vsem svetu zaslužili okoli 15,46 milijarde dolarjev (okoli 13,3 milijarde evrov), s tem pa je na lestvici najbolj donosnih igralcev prehitela Scarlett Johansson. Zoe Saldaña je nastopila v vseh treh najdobičkonosnejših filmih vseh časov. Najnovejši del filmske sage sledi filmu Avatar in nadaljevanju Avatar: Pot vode, ki se uvrščata na vrh lestvice najbolj dobičkonosnih filmov. Avatar: Ogenj in pepel je k skupnemu zaslužku filmov igralke Saldaña prispeval več kot 1,2 milijarde dolarjev (okoli eno milijardo evrov), poroča britanski Guardian.

Med njenimi najbolj dobičkonosnimi filmi so poleg franšize Avatar trilogija Varuhi galaksije ter franšiza Maščevalci. Med drugim je bila del zasedbe v uspešnicah Zvezdne steze, Zvezdne steze: V temo in Zvezdne steze: Onkraj ter v prvem delu filmske serije Pirati s Karibov. Skupno s tretjim delom Avatarja, ki je do zdaj zaslužil 1,23 milijarde dolarjev, so filmi z Zoe Saldaña v glavni ali stranski vlogi zaslužili osupljivih 15,5 milijarde dolarjev. Igralka je zdaj na vrhu lestvice najbolj donosnih igralcev prehitela Johanssonovo, ki se je tja povzpela lani, potem ko je film Jurski svet: Preporod po vsem svetu zaslužil 869 milijonov dolarjev (okoli 745 milijonov evrov). Prav tako je nastopila v seriji filmov o superjunakih, ki jih je produciral Marvel Studios.

Zoe Saldaña je nastopila v vseh treh izjemno priljubljenih fantazijskih filmih. FOTO: © 2025 20th Century Studios Via Reuters
Zoe Saldaña je nastopila v vseh treh izjemno priljubljenih fantazijskih filmih. FOTO: © 2025 20th Century Studios Via Reuters

Nastopila bo tudi v dveh preostalih napovedanih filmih sage Avatar.

Lani prejela oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo

Zoe Saldaña je zasluge za dosežek pripisala ustvarjalcem franšiz, njihovim sodelavcem in režiserjem, ki so ji zaupali s filmskimi vlogami. Posebej je omenila režiserja filma Star Trek J. J. Abramsa, režiserja filma Maščevalci Joeja in Anthonyja Russo, režiserja filma Varuhi galaksije Jamesa Gunna in Jamesa Camerona, režiserja filma Avatar. Dejala je, da so v njej videli nekaj, česar sama ni vedno videla, in jo spodbujali, da se je vedno izkazala. Za vlogo v kriminalnem muzikalu Emilia Perez iz leta 2024, ki ga je napisal in režiral Jacques Audiard, produciral pa Netflix, je lani prejela oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo, trenutno pa snema novo sezono televizijske serije Lioness, ki jo je ustvaril Taylor Sheridan.

Scarlett Johansson je med drugim zaigrala v Maščevalcih. FOTO: Press Release
Scarlett Johansson je med drugim zaigrala v Maščevalcih. FOTO: Press Release

Zoe Saldaña in Scarlett Johansson na lestvici najbolj donosnih igralcev sledijo Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. in Chris Pratt, vsi z več kot 14 milijardami dolarjev (okoli 12 milijard evrov). Na seznamu so tudi Tom Cruise, Dwayne Johnson in Tom Hanks. Po Saldañovi in Johanssonovi so naslednje najvišje uvrščene igralke Emma Watson na 16. mestu, Karen Gillan na 23. mestu in Elizabeth Olsen na 25. mestu. Zoe Saldaña bo pričakovano nastopila tudi v dveh preostalih napovedanih filmih sage Avatar, ki sta predvidena za december 2029 in december 2031, zato gre pričakovati, da bo naziv najdobičkonosnejše igralke obdržala še nekaj časa.

Tretji na lestvici najbolj donosnih igralcev je Samuel L. Jackson. FOTO: Getty Images
Tretji na lestvici najbolj donosnih igralcev je Samuel L. Jackson. FOTO: Getty Images

15,46 milijarde evrov so njeni filmi zaslužili po vsem svetu.

Več iz teme

Zoe SaldanafilmHollywoodzaslužekoskarjiigralkaScarlett Johanssonfilmska industrija
