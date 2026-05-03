ZAŽELJENA

Zvezda Ameriške pite se je ločila in pri starosti 52 let odprla OnlyFans. V enem tednu je bogatejša za milijon (FOTO)

Se spomnite Nadie? Igralka Shannon Elizabeth je svoj profil na spletni strani za odrasle odprla pred tednom dni, takoj po tem, ko je uradno vložila zahtevo za ločitev.
52-letnica je še vedno več kot vroča. FOTO: Zajem Zaslona
G. P.
 3. 5. 2026 | 08:25
Ameriška igralka Shannon Elizabeth je z vstopom na platformo OnlyFans v zelo kratkem času dosegla izjemen finančni uspeh. Po poročanju medija Page Six je že v prvem tednu po objavi svojega profila zaslužila skoraj milijon dolarjev. Po navedbah vira je več kot polovico tega zneska ustvarila prek neposrednih sporočil z uporabniki, preostanek pa z nasveti in objavami na platformi. Njen predstavnik je ob tem poudaril, da igralka ostaja zelo aktivna in da ji veliko pomeni neposreden stik z oboževalci.

52-letna igralka, ki jo mnogi poznajo tudi po vlogi v filmu Scary Movie, je svojo odločitev za pridružitev platformi javno razkrila kmalu po osebni prelomnici. Le dan po tem, ko je vložila zahtevo za ločitev od moža Simona Borcherta, je namreč napovedala nov karierni korak, kasneje pa pojasnila, da sta se z Borchertom dejansko razšla že septembra lani. Elizabeth je poudarila, da njen prihod na OnlyFans ni zgolj finančna odločitev, temveč tudi priložnost za ponovno vzpostavitev stika z oboževalci. Dejala je, da jo je ponovno srečevanje z njimi na javnih dogodkih spomnilo, kako pomembna ji je bila njihova podpora skozi celotno kariero in kako zelo je pogrešala to energijo.

Igralka se nikoli ni bala golote. FOTO: Zajem Zaslona
»OnlyFans mi daje priložnost, da ponudim nekaj več, vpogled v zakulisje, nefiltriran pogled v moje življenje in iskreno povezavo, ki je nobena druga platforma ne omogoča,« je še dodala. Del zaslužka namerava nameniti tudi dobrodelnosti. Njen predstavnik je potrdil, da bo podprla svojo organizacijo, Shannon Elizabeth Foundation, med drugim tudi z organizacijo gala prireditve v Las Vegasu to poletje.

