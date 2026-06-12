Zvezda razdvaja javnost: David Beckham pod plazom kritik

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance bo danes dobil 2.849. zvezdo na znamenitem hollywoodskem Pločniku slavnih. Priznanje bo prejel v kategoriji športne zabave, s katero bodo počastili njegov vpliv na nogomet, zabavno industrijo, poslovni svet in popularno kulturo, piše The Mirror. Vest je na družbenih omrežjih sprožila burne odzive. Nekateri menijo, da si Beckham hollywoodske zvezde ne zasluži, ker ni filmski igralec. Drugi pozornost usmerjajo v poročila, da se zaradi napetosti v družini slovesnosti najbrž ne bo udeležil njegov najstarejši sin Brooklyn Beckham.

Priznanje za vpliv daleč onkraj nogometa

Na dogodku se bodo po pričakovanjih zbrali številni znani gostje, med njimi njegova žena, Victoria. Po nekaterih navedbah bi lahko kot govorec nastopil tudi Tom Cruise, dolgoletni družinski prijatelj Beckhamovih. Za nekdanjega nogometaša je priznanje nov mejnik v karieri, ki že dolgo presega nogometne zelenice. Med svetovne zvezdnike se je povzpel z igranjem za klube Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan in Paris Saint-Germain. Ob športnih uspehih je zgradil tudi globalno blagovno znamko z oglaševalskimi pogodbami, poslovnimi projekti in sodelovanjem v svetu mode.

Kritiki: »Ni filmska zvezda«

Po objavi novice so se hitro pojavili kritični komentarji. Eden od uporabnikov družbenih omrežij je zapisal: »Oprostite, toda David Beckham ni filmska zvezda. Zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih so namenjene legendam, kot je bil Paul Newman.« Kritike izhajajo iz prepričanja, da bi moral biti Pločnik slavnih rezerviran predvsem za igralce in legende filmske industrije. Podporniki na drugi strani poudarjajo, da Beckham priznanja ne prejema v filmski kategoriji, temveč v kategoriji športne zabave, kjer se upošteva širši kulturni vpliv. Organizatorji naj bi med razlogi za priznanje izpostavili tudi njegovo vlogo pri popularizaciji nogometa v Združenih državah Amerike. Njegov prihod v LA Galaxy leta 2007 je močno povečal mednarodno prepoznavnost ameriške nogometne lige in odprl vrata številnim drugim svetovnim zvezdnikom.

Družinske napetosti v središču pozornosti

Dodatno zanimanje vzbujajo odnosi v družini Beckham. Pojavila so se ugibanja, da se slovesnosti najbrž ne bo udeležil sin Brooklyn Beckham. Družina tega ni uradno potrdila, vendar mediji že več mesecev poročajo o domnevnih nesoglasjih med Brooklynom, njegovo ženo Nicolo Peltz Beckham ter preostalimi člani družine. Če Brooklyna ne bo na dogodku, bodo mnogi to razumeli kot nov dokaz oddaljenosti med družinskimi člani. Če se bo pojavil, bi to lahko veljalo za javni znak sprave in enotnosti.

Beckhamov vpliv še naprej raste

Blagovna znamka Beckham je sicer močnejša kot kadar koli prej. Po letošnjih poročilih naj bi David in Victoria skupaj razpolagala s premoženjem, vrednim več kot milijardo britanskih funtov, kar znaša približno 1,18 milijarde evrov. Njuno premoženje izvira iz nogometa, mode, oglaševalskih poslov, naložb in medijskih projektov. Za njegove podpornike je hollywoodska zvezda logično nadaljevanje izjemne kariere. Beckham namreč ni zgolj nekdanji vrhunski športnik, temveč svetovno prepoznavna osebnost, ki je povezala šport, zabavo, modo in poslovni svet. Kljub temu ostaja vprašanje, ali res sodi na hollywoodski Pločnik slavnih. Jasno pa je, da bo njegova zvezda deležna vsaj toliko pozornosti kot sam Beckham.