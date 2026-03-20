Zvezda serije Polna hiša, presenetila z videzom: »Preveč se je spremenila, ni si podobna.«

Na gala večer fundacije za raziskovanje raka (Women’s Cancer Research Fund) Unforgettable Evening 2026 na Beverly Hillsu je zvezdnica priljubljene serije Polna hiša Lori Loughlin prispela v družbi hčera Olivie Jade in Isabelle Rose in se tako po dolgem času z njima pokazala v javnosti, največ pozornosti pa je na dogodku pritegnil njen obraz. Pri 61 letih je igralka videti vsaj 20 let mlajša, mnogi pa menijo, da si ni podobna. Na družbenih omrežjih so se pojavili komentarji, kot so: »To ni ona«, »Preveč je spremenila«, »Sveta plastična kirurgija«, »Zakaj bi popolnoma izbrisala individualnost obraza, ne bi je prepoznal«, »Čudovita, a je ne bi prepoznal«.

FOTO: Caroline Brehman/Reuters

Lori se sicer redko nastavlja fotografskim objektivom, nedavni dogodek pa je obiskala nekaj mesecev po novici o ločitvi od modnega oblikovalca Mossima Giannullija, s katerim je bila poročena skoraj 28 let. Revija People je oktobra potrdila, da par ne živi več skupaj in da gre za vzajemni razhod brez pravnih postopkov. Še vedno pa družino spremljajo grehi iz preteklosti. Lori in Mossimo sta bila v središču škandala z ameriškimi univerzitetnimi vpisi. Nečednosti sta priznala in bila obsojena zaradi plačevanja podkupnin, da bi bil njunima hčerkama olajšan vpise na prestižne univerze v ZDA. Ona je odslužila dvomesečno zaporno kazen, plačala 150.000 dolarjev globe in opravila 150 ur družbeno koristnega dela.

FOTO: Josh Reynolds/Reuters

Giannulli je odslužil pet mesecev zapora, bil kaznovan z 250.000 dolarjev in opravil 250 ur družbeno koristnega dela. Zaradi vsega tega skupno pojavljanje s hčerkami ni bil le še en gala večer, temveč tudi del širše družinske zgodbe, zaznamovane z umikom iz javnosti, zakonsko krizo in poskusom ponovnega vzpostavljanja ravnotežja, piše portal The Daily Beast.