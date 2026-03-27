Zvezde zaradi Donalda Trumpa zapuščajo Hollywood

Po Bollywoodu (ime za indijsko filmsko industrijo) smo zdaj dobili še en pogovorni izraz, povezan s Hollywoodom. To je Frollywood (Francija in Hollywood), ki opisuje trend selitve ameriških igralcev, filmskih ustvarjalcev in drugih ameriških zvezdnikov v francosko prestolnico Pariz. Razlogi za to so različni, od boljšega življenjskega sloga in umika od politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa do boljših razmer za delo.

V Parizu tako že živijo Wes Anderson, Sofia Coppola, Natalie Portman in Aaron Paul. Prvi je znan po režiji filma Grand Budapest hotel (The Grand Budapest Hotel), igralka Coppolova tudi po režiranju filma Priscilla iz leta 2023, Portmanove se gledalci spomnijo po filmu Črni labod (Black Swan) iz leta 2010, Paula pa po vlogi narkomana Jesseja Pinkmana v televizijski seriji Kriva pota (Breaking Bad). Zvezdnik nekoč zelo gledane televizijske serije Urgenca George Clooney je pred kratkim z družino prejel tudi francosko državljanstvo. O stalnem bivanju v Parizu resno razmišlja igralka Angelina Jolie; francoski način življenja ji je še posebno zlezel pod kožo po snemanju filma Couture. Za časopis Le Journal du Dimanche je povedala, da se želi kmalu vrniti v mesto luči, kot radi pravijo francoski prestolnici. »Samo eno željo imam. Da se kmalu vrnem po nov film,« je razkrila.

Eva Mendes je blestela v filmu Bitka s časom (Out of Time) iz leta 2003, Ryan Gosling pa kot Ken v filmu Barbie iz leta 2023. FOTO: Guliver/Getty Images

Za francosko državljanstvo je zaprosil tudi kultni režiser, najbolj znan po filmih Pod udarom zakona (Down by Law), Mrtvec (Dead Man) in Večna ljubimca (Only Lovers Left Alive). »Želim si še en kraj, kamor se lahko umaknem iz ZDA,« je povedal za radijsko postajo France Info. Ameriški zvezdniki se selijo tudi v Veliko Britanijo. Voditeljica pogovornih oddajin njena žena od leta 2024 živita v jugozahodni Angliji, po poročanju britanskih medijev naj bi se v London lani priselila tudi igralcain njen partner. Kot so zapisali v spletni reviji Entertainlens, so razlogi za selitev ameriških zvezdnikov v Evropo različni. Večja anonimnost in s tem več zasebnosti v Evropi bi še posebno koristila zvezdnikom z otroki. Poleg tega je filmska industrija na stari celini drugačna od tiste v Hollywoodu, v Franciji v primerjavi z ZDA, kot je povedal producentza časopis Le Monde, namreč še vedno nekaj velja glas režiserja. Francoski režiser, ki je zaslovel s filmoma Ime vrtnice (The Name of the Rose) in Sedem let v Tibetu (Seven Years in Tibet), je v pogovoru za francosko radijsko postajo RTL opozoril, da so se razmere v Hollywoodu še dodatno poslabšale med predsedovanjem Trumpa. Filmskih studiev tako ne oblikujejo več strastni ljubitelji filma, temveč vse bolj menedžerji iz finančnega sektorja, ki se osredotočajo predvsem na četrtletne rezultate.