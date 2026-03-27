FROLLYWOOD

Zvezde zaradi Donalda Trumpa zapuščajo Hollywood

Ameriški filmarji svoje življenje selijo v Evropo.
Angelina Jolie se vse bolje počuti v francoski prestolnici. FOTO: Profimedia

Angelina Jolie se vse bolje počuti v francoski prestolnici. FOTO: Profimedia

Eva Mendes je blestela v filmu Bitka s časom (Out of Time) iz leta 2003, Ryan Gosling pa kot Ken v filmu Barbie iz leta 2023. FOTO: Guliver/Getty Images

Eva Mendes je blestela v filmu Bitka s časom (Out of Time) iz leta 2003, Ryan Gosling pa kot Ken v filmu Barbie iz leta 2023. FOTO: Guliver/Getty Images

Mesto luči je očaralo ameriške zvezdnike. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Mesto luči je očaralo ameriške zvezdnike. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Angelina Jolie se vse bolje počuti v francoski prestolnici. FOTO: Profimedia
Eva Mendes je blestela v filmu Bitka s časom (Out of Time) iz leta 2003, Ryan Gosling pa kot Ken v filmu Barbie iz leta 2023. FOTO: Guliver/Getty Images
Mesto luči je očaralo ameriške zvezdnike. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
 27. 3. 2026 | 11:44
Po Bollywoodu (ime za indijsko filmsko industrijo) smo zdaj dobili še en pogovorni izraz, povezan s Hollywoodom. To je Frollywood (Francija in Hollywood), ki opisuje trend selitve ameriških igralcev, filmskih ustvarjalcev in drugih ameriških zvezdnikov v francosko prestolnico Pariz. Razlogi za to so različni, od boljšega življenjskega sloga in umika od politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa do boljših razmer za delo.

Samo eno željo imam. Da se kmalu vrnem po nov film.

V Parizu tako že živijo Wes Anderson, Sofia Coppola, Natalie Portman in Aaron Paul. Prvi je znan po režiji filma Grand Budapest hotel (The Grand Budapest Hotel), igralka Coppolova tudi po režiranju filma Priscilla iz leta 2023, Portmanove se gledalci spomnijo po filmu Črni labod (Black Swan) iz leta 2010, Paula pa po vlogi narkomana Jesseja Pinkmana v televizijski seriji Kriva pota (Breaking Bad). Zvezdnik nekoč zelo gledane televizijske serije Urgenca George Clooney je pred kratkim z družino prejel tudi francosko državljanstvo. O stalnem bivanju v Parizu resno razmišlja igralka Angelina Jolie; francoski način življenja ji je še posebno zlezel pod kožo po snemanju filma Couture. Za časopis Le Journal du Dimanche je povedala, da se želi kmalu vrniti v mesto luči, kot radi pravijo francoski prestolnici. »Samo eno željo imam. Da se kmalu vrnem po nov film,« je razkrila.

Eva Mendes je blestela v filmu Bitka s časom (Out of Time) iz leta 2003, Ryan Gosling pa kot Ken v filmu Barbie iz leta 2023. FOTO: Guliver/Getty Images
Eva Mendes je blestela v filmu Bitka s časom (Out of Time) iz leta 2003, Ryan Gosling pa kot Ken v filmu Barbie iz leta 2023. FOTO: Guliver/Getty Images
Za francosko državljanstvo je zaprosil tudi kultni režiser Jim Jarmusch, najbolj znan po filmih Pod udarom zakona (Down by Law), Mrtvec (Dead Man) in Večna ljubimca (Only Lovers Left Alive). »Želim si še en kraj, kamor se lahko umaknem iz ZDA,« je povedal za radijsko postajo France Info. Ameriški zvezdniki se selijo tudi v Veliko Britanijo. Voditeljica pogovornih oddaj Ellen DeGeneres in njena žena od leta 2024 živita v jugozahodni Angliji, po poročanju britanskih medijev naj bi se v London lani priselila tudi igralca Eva Mendes in njen partner Ryan Gosling. Kot so zapisali v spletni reviji Entertainlens, so razlogi za selitev ameriških zvezdnikov v Evropo različni. Večja anonimnost in s tem več zasebnosti v Evropi bi še posebno koristila zvezdnikom z otroki. Poleg tega je filmska industrija na stari celini drugačna od tiste v Hollywoodu, v Franciji v primerjavi z ZDA, kot je povedal producent Charles Gillibert za časopis Le Monde, namreč še vedno nekaj velja glas režiserja. Francoski režiser Jean-Jacques Annaud, ki je zaslovel s filmoma Ime vrtnice (The Name of the Rose) in Sedem let v Tibetu (Seven Years in Tibet), je v pogovoru za francosko radijsko postajo RTL opozoril, da so se razmere v Hollywoodu še dodatno poslabšale med predsedovanjem Trumpa. Filmskih studiev tako ne oblikujejo več strastni ljubitelji filma, temveč vse bolj menedžerji iz finančnega sektorja, ki se osredotočajo predvsem na četrtletne rezultate.

Mesto luči je očaralo ameriške zvezdnike. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
Mesto luči je očaralo ameriške zvezdnike. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Več iz teme

HollywoodfilmFrancijazvezdnikiFrollywood
ZADNJE NOVICE
11:54
Novice  |  Slovenija
BREZ MANDATA

Golobov glasbenik ostal pred vrati: z eno roko že odpiral šampanjec, nato pa ...

Poslanski mandat se mu je izmuznil za mišjo dlako.
Nina Čakarić27. 3. 2026 | 11:54
11:44
Bulvar  |  Tuji trači
FROLLYWOOD

Zvezde zaradi Donalda Trumpa zapuščajo Hollywood

Ameriški filmarji svoje življenje selijo v Evropo.
27. 3. 2026 | 11:44
11:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V BEOGRADU

Pred Filozofsko fakulteto našli truplo 25-letnice, policija še na terenu

Pred tragedijo, ki je pretesla vse, se je zgodil incident v petem nadstropju fakultete.
27. 3. 2026 | 11:32
11:31
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pustila varni službi in odprla lokal na Trubarjevi: LJubo navdušuje z majhnimi grižljaji

Luka in Maja sta sanjala o svojem lokalu, zdaj ga imata, LJubota na Trubarjevi, kjer strežeta majhne sendviče, ki jih sama sestavljata.
Alenka Kociper27. 3. 2026 | 11:31
11:12
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Lepote, ki se skrivajo v osrčju Polhograjskih Dolomitov (FOTO)

Pasja ravan je bila najvišji vrh, preden so ga preprosto odstrelili v eksploziji.
27. 3. 2026 | 11:12
11:09
Novice  |  Slovenija
OBČINA BO PREJELA 1,5 MILIJONA EVRA

Ekskluzivno! Znano, od kod prihaja novi slovenski milijonar

Čeprav identiteta novega milijonarja, ki je listek vplačal na Ptuju, ostaja skrivnost, je jasno, v katero občino je romal zajeten davčni delež.
Nina Čakarić27. 3. 2026 | 11:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
