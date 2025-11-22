Zvezdica o seksu v zrelih letih: to je dejstvo

Intimni odnosi v zrelih letih so pogosto še vedno tabu tema, vendar to za to slavnostno igralko Jane Seymour ne velja. V svoji kolumni za Cosmopolitan z naslovom Seks po šestdesetem piše o tem, kako se spolnost in intimnost sčasoma spreminjata. Na bolje. Pojasnjuje, kako sta zdaj, v njenih zlatih letih, boljši kot kadarkoli prej: »Seks je zdaj mnogo lepši in strastnejši, kot kdaj koli pomnim, saj temelji na zaupanju, ljubezni in izkušnjah,« pravi. S staranjem je bolje spoznala sebe, svoje telo, njen partner John Zambeti, prav tako v zrelih letih, pa ji prinaša dodatno širino izkušenj.

Za razliko od mladih let, ko ljudje, še preden spoznajo sebe, začno odkrivati spolnost, je sedaj vse veliko globlje in bolj čustveno. Seks v njenem primeru temelji na deljenju čustev, strasti in skupnem življenju z vsemi vzponi in padci. Komentira tudi predsodke, da se spolno življenje, ko postaneš starejši, konča. Trdi nasprotno in pravi, da to ni res. »Ni treba, da se intima po šestdesetem konča. Navsezadnje vsi želimo nekaj, kar pomaga, da kri pride na pravo mesto. Če to spoznaš, dojameš in ozavestiš, boš srečen,« pojasnjuje.

Zanimivo je, da je, kot piše, ena od prednosti spolnosti v kasnejšem obdobju življenja v tem, da ji ni več treba skrbeti za morebitno nosečnost, kar prispeva k sproščenosti in večjim užitkom v intimnosti ter se šali, da seks v njenih letih prinaša veliko več svobode in veselja kot v mladosti. V svojem eseju priznava, da je v prejšnjih odnosih pogosto izgubljala sebe, zdaj pa si prizadeva živeti zase. »Bila sem mlajša in najsrečnejša, ko sem bila obkrožena s prijatelji in družino, mislim, da sem takrat imela 16 ljudi v hiši, od mojih sester in njihovih partnerjev, do sorodnikov,« se spominja.

John je takoj spoznal pravo Jane, brez mask in pretvarjanja, čeprav je tedaj, ko sta se prvič srečala, romanca ni zanimala. Ne glede na vse jo je spoštoval in cenil, ona pa mu je dovolila, da je postal del njenega življenja in kroga prijateljev ter družine. Meni, da spolni užitek v zrelih letih ne izgine, nasprotno. Z Johnom, ki je prav tako v sedemdesetih, je njen spolni odnos še vedno poln strasti in intime. Zreli ljudje, kot pravi, bolje poznajo sebe in svoje telo, kar jim omogoča, da uživajo v globlji čustveni povezanosti s sočlovekom.

Jane je mama štirih otrok in je bila poročena štirikrat. Njeni nekdanji možje so Michael Attenborough, David Flynn, James Keach in Geoffrey Planer. Po ločitvah je nekaj časa živela sama, kar ji je omogočilo, da se je posvetila sebi, svojim željam in poklicnim ciljem, ter je obnovila notranjo moč. Ta obdobja samostojnosti so ji pomagala razumeti, kaj v življenju resnično ceni in spoznati, kako negovati ljubezen do sebe. »Danes uživam v zvezi, kjer vladajo medsebojno spoštovanje, toplina in brezpogojna ljubezen, brez pritiskov preteklosti,« je še zapisala.