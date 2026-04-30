Zvezdnica brez dlake na jeziku: »Ne bi več živela z moškim.«

V pogovoru v oddaji The Drew Barrymore Show je igralka Charlize Theron razkrila, da so se njeni pogledi na zveze z leti močno spremenili. Danes, čeprav ostaja odprta za ljubezen, bolj kot klasične partnerske vzorce ceni neodvisnost. Brez zadržkov je pojasnila, da skupno življenje zanjo ni več nekaj, kar si želi. »Ne mislim, da bi še kdaj lahko živela z nekom,« je dejala in dodala, da bi bil zanjo idealen odnos tak, kjer partner živi blizu, vendar ne pod isto streho.

Takšno razmišljanje, kot je povedala, izhaja iz potrebe po osebnem prostoru in ravnotežju, ki ga je našla v svojem življenju. »Resno mislim, ljudje mislijo, da se šalim, ampak ne verjamem, da bi še kdaj lahko živela z nekom,« je povedala voditeljici. Dodala je, da se njen pogled morda še lahko spremeni: »Morda je to zato, ker sta moja otroka še vedno doma, in se bo to spremenilo, ko bom živela sama. Ampak trenutno iščem nekaj zelo specifičnega.« Drew je ob tem poudarila, da razume njen pristop in se v njem prepozna, tudi sama daje otrokom prednost in vidi to kot zavestno odločitev, ne kot omejitev.

Charlize Theron je mama dveh otrok, ki sta, kot pravi, njena največja prioriteta. Čeprav je nekoč razmišljala, kako bosta sprejela njen ljubezenski življenjski slog, jo danes presenetljivo podpirata. »Moja otroka sta zame vse,« je poudarila in dodala, da družinsko življenje zanjo ni kompromis, ampak zavestna izbira. Kljub jasnemu stališču do skupnega bivanja zvezdnica ne zavrača ljubezni ali partnerskih odnosov. Ostaja odprta za zvezo, vendar pod pogoji, ki spoštujejo njeno samostojnost. Njena izjava je odraz širšega trenda trend, kjer se tradicionalni modeli odnosov vse bolj preoblikujejo in prilagajajo individualnim potrebam, ter ne obratno.