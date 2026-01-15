Zvezdnica filmov o Harryju Potterju in mama štirih otrok si bo povečala prsi! Izbiro velikosti prepušča oboževalcem

Igralka iz filmov o Harryju Potterju, ki jo je občinstvo spoznalo kot rjavolaso, nekoliko nadležno Lavender Brown, je znova dvignila precej prahu. Jessie Cave, ki je nastopila v zadnjih treh filmih slavne čarovniške sage, je razkrila, da želi povečanje prsi financirati prek platforme OnlyFans – pri tem pa želi, da ji prav oboževalci pomagajo izbrati velikost.

38-letna Britanka se je OnlyFansu pridružila lani, ko je napovedala, da bo objavljala čutne vsebine in tako imenovane »lasne vsebine«, a poudarila, da ne gre za eksplicitno pornografijo. Zdaj je šla še korak dlje. V podkastu, ki ga vodi skupaj s partnerjem, komikom Alfiejem Brownom, je povedala, da želi operacijo plačati s pomočjo svojih sledilcev. »To je zelo razburljivo – poskusila bom financirati povečanje prsi na OnlyFansu,« je dejala. Načrt je, kot pravi sama, nekoliko nenavaden: v trgovini bo kupila več različnih nedrčkov, jih napolnila z nogavicami in posnela zabaven video, v katerem bo naročnike vprašala, katera velikost se jim zdi najbolj primerna. A vseeno postavlja mejo: »Ne bom izbrala velikosti, s katero se sama ne bom počutila dobro. L-košarica odpade.«

Velikosti ne bo izbrala sama. FOTO: Ivan-balvan Getty Images

Igralka je priznala, da se od svojih sedanjih prsi poslavlja z mešanimi občutki. Po štirih nosečnostih in obdobjih dojenja pravi, da njene prsi že dolgo niso bile »zares njene«. »Zadnjič so bile moje pri 26 letih,« je iskreno povedala in dodala, da jih nikoli ni zares opazovala ali cenila. »Vedno so bile skrite, vpete. Zdaj pa sem navdušena, da jim bom končno namenila pozornost – tudi če bodo umetne.« Ob tem je poudarila, da je edina resna ovira denar. »Nič me ne more ustaviti pri tej operaciji. Razen financ. Zato jih moramo zbrati.«

Zaradi žgečkljivih vsebin ni smela na dogodek

Jessie Cave odkrito pravi, da ji OnlyFans pomeni tudi način opolnomočenja in izhoda iz dolgov. Hkrati pa priznava, da ima njena odločitev tudi profesionalne posledice. Po lastnih besedah je zaradi računa na platformi ostala brez vabila na eno od konvencij Harryja Potterja. Organizatorji naj bi ji pojasnili, da gre za »družinski dogodek« in da je OnlyFans povezan s pornografijo, kar jo je, kot pravi, povsem zmedlo. »Mnogi igralci, ki obiskujejo konvencije, so v filmih in serijah igrali v golih ali erotičnih prizorih. Jaz se samo igram s svojimi lasmi,« je zapisala na spletu. Zaveda se, da jo je del oboževalcev morda »odpisal«, a dodaja, da se časi spreminjajo. Pravi, da je pripravljena predati vlogo Lavender Brown novi generaciji – tudi igralki Sienni Moosah, ki bo lik upodobila v prihajajoči HBO-jevi seriji.

Ali ji bo s pomočjo naročnikov res uspelo uresničiti načrt, bo pokazal čas. Jessie Cave je očitno odločena – in zelo glasna pri tem, da svoje telo in svojo zgodbo znova vzame v svoje roke.