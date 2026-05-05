POLIAMORIJA

Zvezdnica filmov za odrasle se je dobivala s »šestimi ljudmi hkrati«, saj »človek ni ustvarjen za monogamijo«

»Ljudje mislijo, da gre za to, da bom spala z vsemi, ampak ni tako,« pravi.
Simbolična fotografija. FOTO: Tero Vesalainen Getty Images/istockphoto

Simbolična fotografija. FOTO: Vasyl Dolmatov Getty Images/istockphoto

Simbolična fotografija. FOTO: Denisfilm Getty Images

Simbolična fotografija. FOTO: Lighthaunter Getty Images

N. P.
 5. 5. 2026 | 21:44
Emily Mai, zvezdnica filmov za odrasle, pravi, da ji je poliamorija življenje naredila bolj polno. Po njenem ne gre za izogibanje zvestobi ali odgovornosti, temveč za drugačen pogled na razmerja. Kot pravi, ji takšni odnosi omogočajo več različnih povezav, ne da bi od ene osebe pričakovala, da bo zadovoljila vse njene čustvene, telesne in spolne potrebe. »V nekem obdobju sem se videvala s šestimi ljudmi. Z dvema samskima moškima in dvema paroma, torej tehnično s šestimi,« je povedala. Emily verjame, da ljudje po naravi niso monogamni. Največja sprememba zanjo je bila, da se je znebila prepričanja, da mora ena oseba izpolniti vse želje in potrebe. »Biti poliamoren pomeni, da vseh svojih želja, potreb in hrepenenj ne polagaš v eno osebo. To je lahko velik pritisk za oba,« pravi.

Po njenem več partnerjev pomeni tudi več različnih odnosov. »Zame poliamorija naredi življenje bolj polno. Ena oseba morda ne mara potovanj ali pa jo zanimajo samo določene spolne prakse in fetiši, druga pa ne. Tako lahko imaš različne odnose in različne ravni povezanosti.« Pravi, da jo je k temu vleklo že veliko prej, preden je sploh poznala izraz za to. »Od začetka zmenkov se mi je dogajalo, da sem bila z nekom, a so me še vedno privlačili drugi ljudje. Mislila sem, da je z mano nekaj narobe, kot da si morda želim samo varati.« Šele v zgodnjih dvajsetih je prek srečanj, delavnic in zabav odkrila poliamorijo. »Takrat se mi je posvetilo: to je tisto, kar sem si želela,« je dejala. Dodala je, da gre včasih preprosto za željo po raziskovanju nečesa, česar trenutni partner ne more ponuditi. Po njenem se ljudje takšnih pogovorov pogosto ustrašijo.

Danes pravi, da monogamnih partnerjev ne želi več. »Ne hodim več z monogamnimi ljudmi. Vedno se konča enako. Najprej mislijo, da so odprti za to, potem pa rečejo: tega ne zmorem več, želim te samo zase.« Raje ima partnerje, ki njen način življenja razumejo, tudi pare. »Iskreno, raje hodim s pari, ker so zaposleni tako kot jaz. Ni pričakovanja, da si ves dan, vsak dan posvečamo pozornost, hkrati pa dobim najboljše iz obeh svetov, moškega in žensko.« Razmerje s parom opisuje kot običajen odnos, le da ni pričakovanja, da si ves čas v stiku, komunikacija pa poteka v skupinskem klepetu. »Imeli smo skupinski klepet, v katerem smo se pogovarjali, flirtali in si pošiljali meme,« je povedala. »Bilo je kot normalno razmerje, le da se nismo pogovarjali tako pogosto.« Ob tem poudarja, da je bila pri odnosih s pari zelo pazljiva, da se partnerica ne bi počutila izključeno. »Zelo sem pazila, da se z možem nisem pogovarjala na samem. Hodila sem z obema in nikoli nisem želela, da bi se žena počutila izpuščeno ali da bi nastal kakršen koli razlog za negotovost.«

Emily zavrača predstavo, da je poliamorija samo spolnost. »Ljudje mislijo, da gre za to, da bom spala z vsemi, ampak ni tako,« pravi. »Včasih gre samo za svobodo, da se z ljudmi povežeš, ne da bi te obsojali.« Prepričana je, da poliamorni odnosi zahtevajo še več iskrenosti kot tradicionalna razmerja. »Če želiš zdravo poliamorno razmerje, moraš komunicirati. Pogovarjaš se o stvareh, ki se jim večina parov izogiba.« To vključuje tudi ljubosumje, ki po njenih besedah obstaja tudi v tovrstnih odnosih. »Ljubosumje je normalno in običajno izhaja iz negotovosti, recimo iz strahu, da te nekdo ne bo več maral. Ko se zgodi nekaj, kar mi ni všeč, povem: malo sem bila ljubosumna, ko sva bila na zabavi, ti pa si me sredi pogovora pustil in se šel poljubljat z nekom drugim.« Po njenem je pomembno jasno povedati, kaj je sprejemljivo in kaj ne. Hkrati opozarja, da poliamorija ni dovoljenje za skrivanje stvari. »Če nekaj skrivaš ali delaš za hrbtom drugega, je to še vedno varanje,« pravi. »Vedno gre za komunikacijo.«

Njeno najbolj sporno prepričanje ostaja, da monogamija ni naravna, temveč družbeno naučena. »Poliamorija je naravna. Monogamija ni. Zgodovinsko ljudje niso bili monogamni, to je prišlo iz želje po nadzoru, po tem, da veš, kdo so tvoji otroci, in da lahko prenašaš stvari naprej.« Kot dodaja, so ljudi naučili, da je en partner edina prava pot. Sama pa meni, da to ne pomeni, da takšen model deluje za vse.

