Zvezdnica iskreno o težki preizkušnji: »Od čistega šoka do strahu.«

Zvezdnica serij NeRealno in Priskledniki (Entourage) Constance Zimmer je prvič razkrila, da so ji marca diagnosticirali duktalni karcinom in situ (DCIS), oziroma raka dojke v stadiju 0. Diagnozo je več mesecev skrivala pred javnostjo. V tem času je v samo treh tednih prestala tri operacije, sledilo je obsevanje. Danes ima 55-letna igralka precej boljšo novico: že sedem mesecev je brez raka.

Diagnozo je izvedela prek Zooma

Zimmerjeva se je svojo zgodbo odločila povedati oktobra, ki je mesec ozaveščanja o raku dojke. Vse se je začelo 13. marca, ko je ni bilo doma. Zdravnik ji je med pogovorom prek Zooma sporočil, da ima DCIS. Spomnila se je tišine, ki je sledila tem besedam, ter občutka čistega šoka in strahu. Najprej je morala poklicati moža Rusa Lamoureuxa, nato pa se vrniti domov in novico osebno povedati njuni hčerki Colette.

Po diagnozi je sledila vrsta pogovorov z zdravniki in težkih odločitev. Razkrila je, da ji je več zdravnikov kot najhitrejšo rešitev predlagalo mastektomijo oziroma odstranitev dojke. S to možnostjo se ni mogla sprijazniti. Po dodatnih posvetih je našla zdravnico, ki je menila, da obstaja možnost odstranitve tumorskega tkiva kljub ohranitvi dojke. »Po toliko pogovorih je bila prva zdravnica, zaradi katere sem začutila, da je pomembno tudi to, kaj si želim jaz,« je zaupala. Postopek ni bil preprost. V treh tednih je morala prestati tri operacije, vendar je bil rezultat takšen, kot si je želela; dojko so ji uspeli ohraniti.

Hkrati je promovirala serijo

Skoraj nihče zunaj njenega najožjega kroga ni vedel, kaj se dogaja. V tistem obdobju je promovirala serijo z izvirnim naslovom FX Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, v kateri je upodobila Ann Messino Freeman. Serija je bila premierno predvajana 12. februarja, le mesec dni pred njeno diagnozo. Medtem ko je dajala intervjuje, se udeleževala dogodkov in pozirala fotografom, je hkrati prestajala zdravljenje. Vmes je za svojo vlogo prejela nominacijo za emmyja, zato je eno najbolj vznemirljivih poklicnih obdobij svoje kariere hkrati doživljala kot eno najtežjih zasebnih obdobij. »Od bolniških halj do glamurja emmyjev, bila je to peklenska vožnja,« je povzela.

Zakaj se je odločila spregovoriti

Danes pravi, da se ji ni bilo lahko odločiti, kdaj in kako bo diagnozo delila z javnostjo. Na koncu je to storila prav v mesecu ozaveščanja o raku dojke, predvsem, da bi ženske spomnila na pomen rednih pregledov in zgodnjega odkrivanja bolezni. DCIS imenujemo stadij 0, ker se rakave celice nahajajo znotraj mlečnih vodov in se niso razširile v okoliško tkivo. Zdravljenje je odvisno od značilnosti posameznega primera in lahko vključuje operacijo, obsevanje ter druge pristope.

Pravi, da je že sedem mesecev brez raka, o izkušnji pa namerava podrobneje spregovoriti tudi v svojem podkastu Talk Fifty to Me. Po mesecih, v katerih je javnost spremljala rdeče preproge, intervjuje in njene poklicne uspehe, je šele zdaj postalo jasno, kaj se je dogajalo, ko so se kamere ugasnile.