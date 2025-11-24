Zvezdnica iz serije Obalna straža je danes videti popolnoma drugače (FOTO)

Erika Eleniak je zaslovela z vlogo v seriji Obalna straža med letoma 1989 in 1992, ko je nosila enega od ikoničnih rdečih kopalnih kostumov. Veljala je za pravo zapeljivko.

Več kot trideset let pozneje je Erika svojo razgaljeno kožo in drzne kopalke zamenjala za nekoliko bolj samosvoj slog, oboževalci pa jo komaj prepoznajo, čeprav se jim še vedno zdi naravnost osupljiva. Šestinpetdesetletna televizijska zvezdnica je danes videti povsem drugače, saj je po vsem telesu prekrita z najrazličnejšimi tetovažami, te segajo celo na hrbtno stran njenih dlani.

Erika Eleniak svoje telo dojema kot platno, na katerem lahko pripoveduje svoje zgodbe. FOTO: Instagram

V podkastu Still Here Hollywood s Stevom Kmetkom je Erika razkrila, kaj jo spodbuja, da se tetovira. »Vsaka tetovaža, ki jo imam, nekaj pomeni,« je povedala in kot primer navedla iris. Iris je bilo ime njeni pokojni mami. »Obožujem tetovaže. Všeč mi je, da je moje telo platno, na katerem lahko pripovedujem svoje zgodbe,« je dodala. Erika se je začela tetovirati proti koncu njenih dvajsetih let, kmalu po tem, ko je nehala nastopati v seriji Obalna straža. Prvi tatu si je dala narediti na hrbet.

Tatu ima celo na dlani. FOTO: Instagram

Preden je zaslovela kot reševalka Shauni McLain v Obalni straži, je bila ena vodilnih hollywoodskih pin-up deklet, nato pa se je preusmerila v film in leta 1982 debitirala v znamenitem filmu o E. T. vesoljčku. Ko je bila ta z nagradami ovenčana filmska zgodba zaključena, je spremenila svojo podobo in postala Playboyevo dekle meseca, nato pa se je lotila naslednjega filma: Imps. Leta 1987 je začela nastopati v televizijskih vlogah in se najprej pojavila kot gostja v serijah Silver Spoons, Still the Beaver in Boys Will Be Boys. Njena zadnja filmska vloga je bila v črni komediji Lolipop Gang iz leta 2024.

Erika se je leta 2005 v Calgaryju poročila z Rochom Daiglom, leto pozneje se jima je rodila hči Indyanna.