Otroka naj bi davila: zvezdnica izgubila skrbništvo nad mladoletnim sinom

Olivier Martinez, nekdanji mož Halle Berry, je potem, ko je igralko obtožil, da je davila njunega 12-letnega sina Macea, nad njim dobil primarno skrbništvo, poroča Daily Mail. Igralka bo dečka lahko videvala dva dni v tednu in vsak drugi konec tedna. Poleg začasne izgube skrbništva je dobila tudi prepoved približevanja Martinezu na manj kot 90 metrov.

Francoski igralec je Halle obtožil, da je 26. septembra skočila na njunega 12-letnega sina, ga z rokami prijela okoli vratu in ga začela daviti. Trdi, da se je prepir začel, ko je igralka Maceu rekla, da je videti neumno in da je pravi idiot, ker se je igral z očali za navidezno resničnost. »Zadeve so se stopnjevale in obtožena je skočila na najinega sina ter z njim začela fizično obračunavati. Macea je prijela za vrat in ga začela daviti ter kričala: "Kdo je zdaj glavni?! Kdo je glavni?!"« trdi Martinez. Dodaja, da ga je prestrašeni deček po incidentu poklical in prosil, naj pride ponj.

Po besedah nekdanjega moža to ni bil prvi primer, ko naj bi bila igralka do dečka nasilna. V sodnih dokumentih je navedeno, da je gospa Berry v zadnjem letu in pol Macea med prerivanjem metala na tla in ga silila, naj se preda. Prav tako naj bi z izjavami z rasno konotacijo pri sinu izzvala psihično in čustveno bolečino. Zaradi nesoglasij glede preživnine za otroka naj bi fantu rekla, da je njegov oče beli kreten, ki skuša oropati temnopolto žensko. »Gospa Berry je nato najinega sina vprašala, kako se, glede na to, da je temnopolt, zaradi tega počuti sam,« trdi Martinez.

Halle je prek pravne zastopnice obtožbe zavrnila. Njegovo zahtevo je odvetnica označila za popolnoma neutemeljeno in namerno zavajajočo. »Obstajajo številni dokazi, vključno z več sodnimi odločbami, ki kažejo, da je Olivier Martinez večkrat kršil sodne odredbe in v škodo mladoletnega sina, ki ga ima s Halle Berry, oviral potrebne terapevtske ter izobraževalne obravnave, zaradi česar je že nosil pravne posledice,« je za Daily Mail povedala igralkina odvetnica Marina Beck.

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Dodala je, da ima Martinez dokumentirano zgodovino nepredvidljivega, posesivnega in nasilnega vedenja. Berry in Martinez sta bila, preden sta se leta 2015 razšla, poročena dve leti. Njuna burna ločitev je bila dokončno zaključena šele osem let pozneje. Tudi glede vzgoje sina se že več let borita na sodišču. Igralka ima z nekdanjim partnerjem Gabrielom Aubryjem še 18-letno hčerko Nahlo. Naslednji narok nekdanjih zakoncev je predviden za 16. oktober.