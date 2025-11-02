Zvezdnica OnlyFansa razburja tribune: »Na hokeju vsi buljijo vame, nihče ne gleda igralcev!«

Britt Lefevre (27), ameriški fitnes model in zvezda OnlyFansa, priznava, da ji je vse težje hoditi na hokejske tekme – šport, ki ga ima najraje. Britt navija za ekipo Edmonton Oilers, a jo moti, ker ji moški na tribunah nenehno pristopajo, flirtajo in jo motijo med ogledom tekem.

»Moški mislijo, da hodim na tekme samo zato, da bi pridobila sledilce na družbenih omrežjih. Prepričani so, da ne razumem igre. Potem pa jih presenetim, ko začnem govoriti o strategijah, taktikah in potezah v hokeju. Ko sodnik vrže plošček na sredino, sem popolnoma osredotočena na igro,« pove Britt, kot poroča Daily Mail.

Ljubezen do hokeja od malih nog

Britt priznava, da k pozornosti pripomore tudi njena izbira oblačil. Vsak dan trdo dela na svojem telesu in ga brez sramu pokaže. »Po eni tekmi mi je moški rekel, da je zaradi mene pozabil na celotno igro Oilersov, ker je ves čas gledal samo mene,« doda z nasmehom.

Hokej jo je navdušil že v otroštvu. Odraščala je v Michiganu, kjer je hokej najbolj priljubljen šport. Navijačica Oilersov je postala, ko je na Xboxu igrala videoigro NHL, njen najljubši igralec pa je bil Connor McDavid. Britt pogosto potuje tudi na gostujoče tekme in priznava, da je zelo žalostna, kadar njena ekipa izgubi.

»Nikoli nisem igrala tekmovalno, a imam vso opremo in včasih igram za zabavo. Obožujem hitrost, spretnost in dramatičnost igre. Popolnoma sem obsedena s hokejem in ponosno nosim modro-oranžne barve Oilersov,« pove Britt, ki jo na Instagramu spremlja 2,4 milijona ljudi, poroča index.hr.

Preberite še: