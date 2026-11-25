Jessica Alba mora nekdanjemu možu Cashu Warrenu, izplačati še 500.000 evrov, piše v dokumentih, ki jih je pridobil Page Six. Znesek izhaja iz pokojninskih ugodnosti v okviru načrta delitve dobička podjetja HonorBar Inc in bo prilagojen dobičkom ali izgubam naložb do trenutka prenosa denarja. Po tem izplačilu Alba Warrenu ne bo več dolžna nobenih drugih ugodnosti, povezanih s podjetjem. Odločitev sodišča je sledila dogovoru o delitvi premoženja, po katerem je Warren že prejel 2,6 milijona evrov. Alba mu je morala ta znesek izplačati v dveh obrokih po 1,3 milijona evrov.

Nista imela predporočne pogodbe

RadaeOnline navaja, da nekdanja zakonca nista podpisala predporočne pogodbe. Alba je bila ustanoviteljica podjetja Honest Company, katerega vrednost je znašala približno 540 milijonov evrov. Warrenova blagovna znamka nogavic in spodnjega perila Pair of Thieves pa je bila vredna najmanj 87 milijonov evrov.

Jessica Alba in Cash Warren sta bila poročena 16 let, razšla sta se decembra 2024. Igralka je januarja 2025 na instagramu prvič javno spregovorila o razhodu. Mesec dni pozneje je vložila zahtevo za ločitev, kot razlog pa navedla nepremostljive razlike. »Ponosna sem na to, kako sva rasla v 20 letih najinega zakona. Zdaj je čas, da kot posameznika stopiva v novo poglavje rasti in razvoja,« je zapisala na družbenem omrežju.

Ko so julija 2025 začeli pisati o njeni zvezi z igralcem Dannyjem Ramirezom, je Cash za TMZ povedal: »Vesel sem zanjo.« Nekdanja zakonca imata tri otroke ter si delita pravno in fizično skrbništvo. Maja sta se srečala na slovesnosti ob zaključku srednje šole njune hčerke v Los Angelesu. Po poročanju medijev sta sedela na nasprotnih koncih vrste in se drug drugemu izogibala.