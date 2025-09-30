Priljubljena pevka razkrila, kako boleče so kemoterapije: »Sploh ne morem stati« (VIDEO)

Ameriška pevka in igralka Halsey (31) s pravim imenom Ashley Nicolette Frangipane, je javnosti sporočila nove podatke o zdravstvenem stanju. Lani je namreč razkrila, da so ji diagnosticirali lupus in redko limfoproliferativno motnjo T-celic, kar je skupen izraz za bolezni, povezane s prekomerno proizvodnjo belih krvničk.

Zvezdnica pa je zdaj dodala, da je pred kratkim prestala nekaj kemoterapij.

»Samo na hitro sem se oglasila,« je povedala v posnetku na TikToku. Le-ta prikazuje medicinski obliž na ključnici in prsih, kar potrjuje, da se intenzivno zdravi.

Halsey. FOTO: Remo Casilli Reuters

Nato je opisala, kako se spopada s terapijami: »Ne morem niti stati teden dni ali več. Vidite me med tretmaji, ko imam energijo. Čas med okrevanjem hitro mineva, zato se ne zdi, da je minilo tako dolgo, ampak v resnici je minilo kar nekaj časa.«